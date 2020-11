„Egy jó koncepció megborzongat” – elkeltek az idei DECODE-díjak

„A díj létrehozását közvetlenül két tényező inspirálta. Egyrészt mindennapjainkban egyre többször tapasztaljuk, hogy eltűnik az individuum, a globalizációnak köszönhetően kilépve az utcára az épített környezetünkben is ezzel a jelenséggel találkozunk – nyilatkozta Bordás Péter, a díj alapítója, a DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke. – Mi azonban továbbra is hiszünk a funkció mellett a fikcióban, az újszerű és kreatív gondolatokban, a koncepcionális tervezés jelentőségében. Másrészt fiatalokkal is dolgozva sokszor a legnagyobb kihívást az jelenti számunkra, hogy elmagyarázzuk mit jelent, és mitől lesz jó egy koncepció. Ebből a kettősségből született meg a DECODE Díj létrehozásának gondolata, mellyel a koncepció fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet, ezzel is támogatva az egyetemi oktatást.”

A pályázatra összesen 62 pályamű érkezett be, 22 építészeti és 40 művészeti kategóriában.

A bíráló bizottság a pályázatok közül kategóriánként egy-egy Fődíjat és két-két „Ígéretes projekt” díjat osztott ki.

A pályázat összdíjazása a két kategóriában, együttesen nettó 1,2 millió forint volt. A pénzdíjak mellett, idén először egy különdíjat, a DECODE Spotlight Díjat is odaítélték, amely a társadalmat szolgáló, azt előmozdító kreatív alkotásokat díjazza. A különdíj a Be Light! jóvoltából egy design világítótest.

A beérkezett pályázatokból 20-at választott be a zsűri a kiállításba, amely idén virtuálisan lesz bejárható és a DECODE Alapítvány honlapján keresztül egy éven keresztül elérhető lesz. Az elbírálásnál nem egyszerűen építészeti terveket, vagy művészeti alkotásokat pontoztak, hanem a mögöttük álló koncepció, gondolat vagy történet kreatív prezentálását is – olvasható a sajtóközleményben.

A kiállítás nagyméretű képernyőkön futó videókban mutatja be a Sou Fujimoto Architects és a BORD Építész Stúdió projektjeit, valamint a DECODE pályázat két kategóriájának győzteseit, különdíjasát, valamint a „shortlist” projekteket.

A díjnyertes projektek építészeti kategóriában:

Hajlék – a DEVODE pályázat Fődíjában részesült alkotása

Alkotó: Fehér Anna Ditta

Kintsugi-ház. Hajléktalanok kiléptető otthona – a DECODE pályázat „Ígéretes projekt” díjban részesült alkotása

Alkotó: Offra Flóra.

X Ray (Röntgen) – a DECODE pályázat „Ígéretes projekt” díjban részesült alkotása

Alkotók: Komáromi Dóra, Magyar Nikolett

Plexi Play – DECODE Spotlight Díj 2020 a Be Light! támogatásával

Alkotók: Bata Balázs, Ludányi Nóra, Máté Manda, Molnár Tamás, Szigetvári Balázs

A díjnyertes projektek vizuális és alkalmazottt művészet kategóriában:

Genius Loci – a DECODE pályázat Fődíjban részesült alkotása

Alkotó: Nagy Eszter

Phase in Phase out – a DECODE pályázat „Ígéretes projekt” díjban részesült alkotása

Alkotók: Kárpáti Judit Eszter DLA

Lines – a DECODE pályázat „Ígéretes projekt” díjban részesült alkotása

Alkotó: Boruzs Ádám

A DECODE páláyzat 2021 „Shortlist” projektjei:

Építészet kategóriában

Mold– Ahmed Al-Salhi, Anwar Mohammad

Zsibongó – Horváth Csilla, Szűcs Ágnes, Tömöri Péter

Kontakt – Bríz Heléna, Buda Enikő, Juhász-Tóth Gábor

Oasis in the City – Kazi Zsolt

Buheraplacc – Kocsmár Bianca

Héj – Sztana Boglárka

Bee World – Ürmössy Barbara

A Somló, a juhok, a pásztorok és a szombréró – Vadász Vanessza

Vizuális és alkalmazott művészet kategóriában

Under the Skin – Bagi Attila

Be Right Back – Fülöp Richárd, Szilágyi Róza Tekla

Interiority – Vető Orsolya Lia, Patrick Tayler

Kraken– Gettó Ferenc

Az élet ünneplése – Malya Attila

Háziasitott tér – Süttő Anikó

Vendégkiállítók: a BORD és a Sou Fujimoto Architects projektjei

Magyar Zene Háza – Fujimoto

Lónyay-Hatvany villa transzformáció – BORD Építész Stúdió

Nyitókép: DECODE