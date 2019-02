Mozibemutatók a szerelem jegyében

Cannes-ban a legjobb rendezés díját nyerte el, az Európai Filmdíjon öt díjat söpört be a legjobb filmnek, rendezőnek, forgatókönyvírónak, színésznőnek és vágónak járó díjakat, valamint a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért is versenyben van a Hidegháború című lengyel film, amely csütörtökön került a magyar mozikba. Pawel Pawlikowski rendező már Oscar-díjas, az előző filmje, az Ida című alkotás nyerte el az aranyszobrocskát, most pedig saját szüleinek dedikálta új, szerelmemről és kommunizmusról szóló filmjét.

Ez az alkotás a legfelkavaróbb és legértékesebb filmajándék a Valentin-napon.

A fekete-fehér, gyönyörűen fényképezett filmben két lengyel zenész kapcsolata bontakozik ki, akiket elválaszt a férfi disszidálása. A nő a kommunista rendszerben igyekszik érvényesülni, miközben szerelme a párizsi jazzklubokban építi karrierjét. Idővel Európa különböző pontjain keresztezik útjaik egymást, hiába telnek az évek, és választja el őket a vasfüggöny, szerelmük csak egyre erősebb kötelékké válik.

A Valentin-napi filmpremiereket erősíti vagy épp gyengíti az elsőfilmes rendező Dominic Cooke Az a nap a tengerparton című filmje. A kortárs brit irodalom egyik legismertebb szerzője, Ian McEwan bestsellere alapján készült film két még szűz, de már házas fiatal történetét meséli el a 60-as évekből, épp a szexuális forradalom előtti időkből. A fiatal feleség retteg a szexualitástól, a film ezt a furcsa érzékeny helyzetet, egy nagy szerelem, egy mindössze 6 órás házasság, majd egy drámai szakítás történetét meséli el.

Vízer Balázs kritikája szerint a kisregény története nem tölti ki a játékidőt, a furcsa alapszituáció háttere, a lány félelmének gyökere nincs bemutatva, nem érthető viselkedése, így nem is eljátszható, még ha olyan remek színészre bízzák is mint a Lady Birdből és a Két királynőből ismert Saoirse Ronan.

Kovács M. Dávid kritikája szerint az egy hétig nagy gonddal forgatott ágyjelenet, a nászéjszaka valóban annyira kínosra és nyomasztóra sikerült, hogy a nagy pillanat nem csak az ifjú párnak esik nehezére, hanem a nézőnek is. A film az IMDb-n 6,3-as értékelést kapott.

Talán szintén a Valentin napi mozik közé sorolható Dobó Kata első rendezése, a Kölcsönlakás című új magyar vígjáték, bár a történet szerint itt inkább egymás megcsalása, egy-egy szeretővel eltölthető liezon megszervezése a tét.

A Játékszínben már három éve játsszák a darabot, most az Üvegtigrist is jegyző Bús Gábor Olivér írt forgatókönyvet a bohózatból. A történet szerint a gyermekkönyvíró Balázs (Haumann Máté) és a tanárként dolgozó felesége, Anikó (Balla Eszter) egy neves dizájnert (Szabó Simon) kérnek fel, hogy felújítsa a lakásukat. A romokban heverő és egy hétvégére üresen maradó lakás azonban felkelti a barátok, rokonok érdeklődését, mind a kulcsokra pályáznak, hogy néhány pásztorórát tölthessenek el szeretőjükkel.

A kritikák lesújtónak találták a filmet, ami már a címadásokból is kitűnik: “Dobó Kata félrelép” vagy “Dobó Kata filmje olyan merénylet, amit elhinni is nehéz”. Az IMDb-n is 3,2-es értékelésen áll a mozi.

Két amerikai zsánerfilm is érkezik a mozikba, amelyek nyomokban némi romantikát is tartalmaznak. Az Alita: A harc angyala egy akció sci-fi Roza Salasarral és Christoph Waltzcal a főszerepben. A történet Iron Cityben játszódik néhány évszázaddal mai korunk után a jövőben. Egy kiborg doktor összerak egy a roncstelepen talált robotlányt. Alita beleszeret egy srácba, de a nyomában járó gonosz erők az életére törnek, ekkor felfedezi harci tehetségét és a film ezen a ponton egy számítógépes játékká alakul át.

James Cameronnak producerként és a Sin Cityt jegyző Robert Rodrigueznek rendezőként ezúttal is sikerült egy jól működő világot kialakítani egy szerethető főhőssel, de a történet és az akciójelenetek hagynak maguk után kívánnivalót – szól a port.hu kritikája.

Egy horror is helyet kapott a Valentin-napi bemutatók között a Boldog halálnapot! 2. Az első rész váratlan sikert hozott 2017-ben. Most a Jessica Rothe alakította főhős újra időcsapdába keveredik és minden nap meg kell halnia, ám a maszkos gyilkosa már nem csak rá vadászik.

Végül, de nem utolsó sorban a 20. század egyik legtehetségesebb, legsikeresebb és legnagyobb hatású operaénekeséről, Maria Callasról készült francia portréfilmet is a héten tűzik műsorukra a magyar mozik.

Nyitókép: Pixabay