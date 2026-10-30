Elloptak hatmilliárd dollárnyi kriptót, pánik egy hackertámadás után

Becslések szerint 6,3 milliárd dollár értékű kriptoeszközt tulajdonítottak el, a tőzsde maga pedig több mint 2,5 milliárd dollárnyi vagyont befagyasztott.

A Portfolio összegzése szerint a TRM Labs és a Chainalysis elemzőcégek egyaránt nagy bizonyossággal állítják, hogy az akciót észak-koreai hackerek hajtották végre.

A támadók tíz különböző blokkláncon vették célba a Binance kriptotárcáit, és a lopott összeg nagy részét mindössze húsz perc alatt továbbították. A módszer több elemében is megegyezik a Phenjanhoz köthető korábbi támadásokkal, köztük a Bybit kriptotőzsde 2025-ös feltörésével. Az előzetes vizsgálatok szerint a behatolási pont a Binance egyik mérnökének feltört laptopja lehetett, amelyen keresztül az elkövetők hozzáférést szereztek a belső rendszerekhez, majd jogosulatlan kifizetéseket indítottak.

A tőzsde közölte, hogy partnereivel együttműködve már sikerült zárolnia az érintett eszközök egy részét, és eddig nagyjából 3 milliárd dollárnyi kriptovaluta nyomára bukkantak. A fennmaradó 3,3 milliárd dollár sorsáról egyelőre nem adtak tájékoztatást. De Ho Ji, a Binance társalapítója hangsúlyozta, hogy a vállalat a saját, kifejezetten ilyen esetekre fenntartott bitcointartalék-alapjából minden veszteséget fedezni fog. A befizetések zavartalanul működnek, a kifizetések pedig várhatóan 48 órán belül újraindulnak.