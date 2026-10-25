Nagy Imre miatt ment temetőbe Orbán Viktor

Orbán Viktor a blikk.hu-nak elmondta: október 24-én azért látogatott ki a párizsi Père-Lachaise temetőbe, mert az október 23-án zárva tartott. A volt kormányfő itt kereste fel a magyar rendszerváltás egyik fontos szimbólumát, Nagy Imre és mártírtársainak emlékművét, amelynek megtekintését minden Párizsban járó magyarnak figyelmébe ajánlotta.

Előtte „néhány napot a családommal és az unokáimmal töltöttünk Párizsban.” – fogalmazott a lapnak.

A párizsi út az október 23-i hazai megemlékezések idején kapott nagyobb sajtóvisszhangot, miután a Telex újságírója a francia fővárosban kérdezte a politikust többek között Matolcsy György letartóztatásáról.

Orbán Viktor a kérdéseket elhárította, a beszélgetést pedig azzal zárta, szeretné, ha békén hagynák, és engednék, hogy élje az életét.

A nyilatkozat ellentétes reakciókat váltott ki. Molnár Áron színész-aktivista közösségi oldalán azt üzente: az elmúlt 16 év kormányzati intézkedései és a társadalom megosztása miatt nem hagyják békén a volt miniszterelnököt, és addig a nyomában lesznek, amíg el nem nyeri méltó büntetését.

Ezzel szemben Deák Dániel politikai elemző védelmébe vette a jelenleg hátrébb lépő politikust. Hangsúlyozta, hogy

a volt kormánypárt nélküle is jelentős tömeget mozgósított az ünnepen,

a volt kormányfőt pedig most békén kell hagyni, hogy az elmúlt 16 év feszített munkája után végre a családjának szentelhesse az idejét.

Fotónkon a budapesti Nagy Imre szobor látható.