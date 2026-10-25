ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.56
usd:
327.2
bux:
0
2026. október 25. vasárnap Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Infostart

Nagy Imre miatt ment temetőbe Orbán Viktor

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A volt miniszterelnök elárulta, hogy unokáival és családjával töltött el néhány napot a francia fővárosban, amelynek során a Père-Lachaise temetőt is felkereste. A politikus külföldi tartózkodása egy újságírói kérdésre adott hárító válasza, majd az abból kibontakozó közéleti viták miatt került a figyelem középpontjába.

Orbán Viktor a blikk.hu-nak elmondta: október 24-én azért látogatott ki a párizsi Père-Lachaise temetőbe, mert az október 23-án zárva tartott. A volt kormányfő itt kereste fel a magyar rendszerváltás egyik fontos szimbólumát, Nagy Imre és mártírtársainak emlékművét, amelynek megtekintését minden Párizsban járó magyarnak figyelmébe ajánlotta.

Előtte „néhány napot a családommal és az unokáimmal töltöttünk Párizsban.” – fogalmazott a lapnak.

A párizsi út az október 23-i hazai megemlékezések idején kapott nagyobb sajtóvisszhangot, miután a Telex újságírója a francia fővárosban kérdezte a politikust többek között Matolcsy György letartóztatásáról.

Orbán Viktor a kérdéseket elhárította, a beszélgetést pedig azzal zárta, szeretné, ha békén hagynák, és engednék, hogy élje az életét.

A nyilatkozat ellentétes reakciókat váltott ki. Molnár Áron színész-aktivista közösségi oldalán azt üzente: az elmúlt 16 év kormányzati intézkedései és a társadalom megosztása miatt nem hagyják békén a volt miniszterelnököt, és addig a nyomában lesznek, amíg el nem nyeri méltó büntetését.

Ezzel szemben Deák Dániel politikai elemző védelmébe vette a jelenleg hátrébb lépő politikust. Hangsúlyozta, hogy

a volt kormánypárt nélküle is jelentős tömeget mozgósított az ünnepen,

a volt kormányfőt pedig most békén kell hagyni, hogy az elmúlt 16 év feszített munkája után végre a családjának szentelhesse az idejét.

Fotónkon a budapesti Nagy Imre szobor látható.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Nagy Imre miatt ment temetőbe Orbán Viktor

párizs

orbán viktor

temető

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Sok nő halogatja, pedig akár életet is menthet

Sok nő halogatja, pedig akár életet is menthet
Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja. Magyarországon évente több mint kétezren halnak meg a betegség következtében. Az InfoRádióban Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Onkoradiológiai Központjának vezető főorvosa egyebek mellett arról beszélt, hogy a korai stádiumban felismert emlőrák eredményesen gyógyítható.
Egyértelmű magyar kudarc Szlovákiában

Egyértelmű magyar kudarc Szlovákiában

Jelentősen, 54-ről 37-re csökkent a Magyar Szövetség megyei képviselőinek száma a szlovákiai önkormányzati választásokon a szavazatok csaknem teljes feldolgozottsága alapján. Dunaszerdahelyen a nem hivatalos részeredmények szerint Hájos Zoltán nyerheti a polgármester-választást.
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Változik a szereposztás: új sztárok lépnek az áramtermelés színpadára

Változik a szereposztás: új sztárok lépnek az áramtermelés színpadára

A megújuló energiaforrások és akkumulátoros energiatárolók terjedésével párhuzamosan folytatódik a földgáz villamosenergia-termelésen belüli globális részarányának csökkenése. A világszerte évente telepített akkumulátor-állomány nagysága 4 év alatt nem egészen 10 GW-ról több mint 100 GW-ra nőtt, ami jóval gyorsabb növekedés, mint a nap- és szélerőműveké. Ha a jelenlegi tempó a következő években is tartósul, akkor globális beépített teljesítőképességük 2030-ban meghaladhatja a jelenlegi nemzeti célszámok összegét. Erre jó esély mutatkozik, azzal együtt, hogy az akkumulátoros energiatárolók kulcsrakész beruházási költségei három év után emelkedtek Európában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olcsóbb lehet a magyarok egyik kedvenc csokija: elismerték, hogy túl messzire mentek az áremeléssel

Olcsóbb lehet a magyarok egyik kedvenc csokija: elismerték, hogy túl messzire mentek az áremeléssel

A Lindt & Sprüngli elnöke elismerte, hogy a vállalat rosszul mérte fel a fogyasztók áremelésekre adott reakcióját.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 1,300 arrested as clashes follow another day of mass protests across France

More than 1,300 arrested as clashes follow another day of mass protests across France

Hundreds of thousands took part in demonstrations in France, with protests also taking place in other European countries.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 25. 12:04
Oszlatás volt Lisszabonban
2026. október 25. 09:27
Stabilitás vagy elszámoltatás? – Választások és forró vasárnap előtt áll Szerbia
×
×