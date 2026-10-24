Kósa Lajos: rengeteg embert fognak még elvinni

Debrecen városi Fidesz-elnökeként koszorúzott október 23-án Kósa Lajos korábbi Fidesz-alelnök, a Debreciner pedig mikrofonvégre is kapta a város volt vezetőjét.

A helyi portálnak elmondta, a leváltott kormány és pártjainak prominseinek letartóztatási hulláma szerinte látványpékség, figyelemelterelés a rossz kormányzásról. A „műsor” részeként rengeteg embert el fognak még vinni szerinte, más kérdés, hogy kit fognak elítélni a végén.

A 24.hu összeállításában szerepel az eddig előállítottak névsora:

Bús Balázs volt NKA-alelnök

Ughy Attila volt polgármester (NKA-ügy)

Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár (NKA-ügy)

Hankó Balázs volt miniszter (NKA-ügy)

Seszták Miklós volt miniszter (Volán-ügy)

Matolcsy György volt jegybankelnök.

A cikk felidézi, Kósa Lajost szintén meghallgatták korábban az MNB-ügyben.