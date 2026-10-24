Kósa Lajos: rengeteg embert fognak még elvinni

Debrecen városi Fidesz-elnökeként koszorúzott október 23-án Kósa Lajos korábbi Fidesz-alelnök, a Debreciner pedig mikrofonvégre is kapta a város volt vezetőjét.
A helyi portálnak elmondta, a leváltott kormány és pártjainak prominseinek letartóztatási hulláma szerinte látványpékség, figyelemelterelés a rossz kormányzásról. A „műsor” részeként rengeteg embert el fognak még vinni szerinte, más kérdés, hogy kit fognak elítélni a végén.
A 24.hu összeállításában szerepel az eddig előállítottak névsora:
- Bús Balázs volt NKA-alelnök
- Ughy Attila volt polgármester (NKA-ügy)
- Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár (NKA-ügy)
- Hankó Balázs volt miniszter (NKA-ügy)
- Seszták Miklós volt miniszter (Volán-ügy)
- Matolcsy György volt jegybankelnök.
A cikk felidézi, Kósa Lajost szintén meghallgatták korábban az MNB-ügyben.