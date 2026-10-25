Több mint politikai fenyegetést kapott Orbán Viktor

A színész-aktivista éles kritikával illette a volt miniszterelnököt, miután Orbán Viktor egy párizsi interjúban arra kérte az őt kérdező újságírót, hogy hagyja békén. Molnár Áron szerint a politikusnak szembe kell néznie a tettei következményeivel.

A Telex újságírója a francia fővárosban kérdezte a volt kormányfőt többek között Matolcsy György letartóztatásáról, amire Orbán Viktor a beszélgetés végén úgy reagált: „Nem lenne jó, ha békén hagyna esetleg, és

engedné, hogy éljem itt az életemet?”

Erre a megnyilatkozásra reagált hivatalos közösségi oldalán Molnár Áron.

Nem hagyjuk

A színész-aktivista bejegyzésében számonkérte a volt miniszterelnökön az elmúlt 16 év kormányzati intézkedéseit, a kritikus hangok elhallgattatását, az ellenfelek lejáratását és a társadalom megosztását.

„Nem Viktor, nem hagyjuk, hogy szabadon éld az életedet, mert elvettél tőlünk 16 évet, jövőt, egzisztenciát, szabadságot, el akartad venni az identitásunkat, ketté szakítottad a nemzetet” – fogalmazott posztjában Molnár Áron. Hozzátette, hogy a tények és a törvények már a volt miniszterelnökre is vonatkoznak, posztját pedig azzal zárta: addig lesznek a nyomában, amíg el nem nyeri méltó büntetését.

Megvédték a volt kormányfőt

Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán megvédte Orbán Viktor. A XXI. Század Intézet korábbi vezető elemzője azt írja: a Fidesz Orbán Viktor nélkül is tekintélyes tömeget mozgósított az ünnepen. Még a kormánypárti Telex is „szép tömegről” írt.

Orbán Viktor most hátrébb lépett.

Amikor eljön az ideje, ismét visszatérhet a politikai frontvonalba. „Addig pedig hagyjuk szépen békén. Töltsön időt a családjával, élvezze azokat a pillanatokat, amelyekre az elmúlt 16 évben jóval kevesebb lehetősége volt”.