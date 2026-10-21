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Egy elektromos Volkswagen ID. Buzz orra, egyedi festéssel.
Nyitókép: Unsplash

Durva visszahívási bejelentés a Volkswagennél

Infostart / MTI

A Volkswagen (VW) német autógyártó 72 ezer 700 elektromos járművét hívja vissza hibás akkumulátorok miatt, amelyek potenciálisan tüzet okozhatnak – közölte a szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (KBA) kedden. Az érintett tulajdonosokat levélben értesítik.

Csak Németországban körülbelül 10 ezer elektromos autót rendelt vissza a VW. Az érintett modellek a 2022 és 2025 között gyártott az ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz, valamint a Spanyolországban 2022 és 2024 között készült Cupra Born.

Egy belső vizsgálat derített fényt arra, hogy több, az ID családú elektromos járművekben használt nagyfeszültségű akkumulátorok egyes cellái nem felelnek meg az előírt minőségi elvárásoknak a beszállítók gyártási hibái miatt.

A VW szerint ritka esetekben ez hőterheléshez vezet az akkumulátorokban, szélsőséges esetekben az akkumulátorok kigyulladását okozhatja.

A Volkswagen arra kéri az érintett járművek tulajdonosait, hogy az akkumulátorokat legfeljebb 80 százalékos szintig töltsék, amíg el nem végzik a hivatalos javítást.

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