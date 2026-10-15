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Egy nő zuhanyozik a fürdőszobában egy nehéz munkanap után.
Nyitókép: Getty Images/vadimguzhva

Rejtett kamera a női zuhanyzóban: az egész flottát átvizsgálják

Infostart / MTI

Megfigyelőkamerát rejtett el valaki egy ausztrál hadihajó női zuhanyzójában, az ügy miatt a haditengerészet elrendelte az összes hajón a mosdók és zuhanyzók általános ellenőrzését – közölte az ausztrál védelmi minisztérium csütörtökön.

A kamerát a Cairns városnál horgonyzó Leeuwin hadihajó fedélzetén fedezték fel. A vizsgálatok során egy lehetséges gyanúsítotatt már azonosítottak is, aki a kamerát feltehetően elhelyezte.

Matt Buckley, az ausztrál haditengerészet magas rangú tisztségviselője hangsúlyozta: kiemelt figyelmet fordítanak ennek a szexuális jellegű erőszakcselekménynek a kivizsgálására, és felelősségre vonják az elkövetőket.

Jacqui Lambie szenátor szerdán jelezte, hogy a haditengerészet egy egykori tagja arról tájékoztatta őt, hogy a közelmúltban több női zuhanyzóban is találtak rejtett kamerákat. Különösen aggasztónak nevezte azt az értesülést, amely szerint ezeknek a kameráknak a felvételeit az interneten közvetítették.

Egy vizsgálóbizottság 2024-ben azt állapította meg, hogy a szexuális erőszak „rendszerszintű probléma” az ausztrál hadseregben.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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Kezdőlap    Külföld    Rejtett kamera a női zuhanyzóban: az egész flottát átvizsgálják

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