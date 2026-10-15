Két magas rangú iráni tisztviselő azt közölte a Reuters hírügynökséggel, hogy Irán új taktikákat alkalmaz a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók elleni támadások kapcsán. Elmondásuk szerint Irán körülbelül tíz nappal ezelőtt kezdett el különböző támadó taktikákat alkalmazni a korlátozásait megsértő hajók ellen, és ezzel jelentősen megnőtt a szoroson áthaladó járműveket ért incidensek száma. Irán célja a tisztviselők szerint az, hogy megakadályozza a globális olajárak letörésére irányuló amerikai erőfeszítéseket és befolyásolja a félidős kongresszusi választások eredményét.

A források szerint az új stratégiáról az iráni vezetés legmagasabb szintjein hozták meg a döntést.

Minderről amerikai tisztviselők elmondták: miután az Egyesült Államok megsemmisítette Irán radarképességeinek nagy részét, az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) fegyvertelen megfigyelőket kezdett bevetni, akiket kicsi hajókon küld a vízre a potenciális célpontok, köztük az amerikai haditengerészeti hajók azonosítására. A tisztviselő szerint Irán nem volt hajlandó kockáztatni az amerikai csapások után megmaradt hadihajóit, ezért egy ideig nem tudta megakadályozni az olajexport felfutását a Hormuzi-szoroson keresztül.

Ez most az újfajta módszerekkel sikerült, az olajszállítás ismét jelentősen visszaesett. Különösen azután, hogy az elmúlt bő egy napban két hajó is elsüllyedt a szorosban. Tengerészeti biztonsági forrásokra hivatkozva a Reuters azt írta, hogy az egyik egy szingapúri zászló alatt hajózó, GFS Pride nevű kisebb konténerszállító hajó, amely a szoroson való áthaladás közben kapott találatot, kigyulladt, majd elsüllyedt. A 21 fős személyzet megmenekült. A másik jármű az Antigua és Barbuda zászlaja alatt hajózó Cape Dao, amely még szeptember végén kapott találatot, és az ENSZ hajózási ügynökségének, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a szerdai adatai szerint most süllyedt el.

Elemzések szerint ez a két jármű sorrendben a második, illetve a harmadik hajó, amely elsüllyedt az átkelő területén az amerikai-iráni háború február 28-i kezdete óta. A máltai zászló alatt hajózó Safeen Prestige konténerszállító hajót márciusban lövedék találta el, majd később elsüllyedt a Hormuzi-szoros északi részén. További emlékezetes incidens volt, amikor az iráni Forradalmi Gárda áprilisban megtámadta és lefoglalta az MSC Francesca konténerszállító hajót.

Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Központja (UKMTO) október 6. és 14. között tizenöt támadást regisztrált, amelyek közül tizenegy az utolsó négy napra esett.

Kulcskérdés Az iráni háború – és annak havi 3 milliárd dolláros költsége – kulcskérdéssé vált az amerikai novemberi félidős választások előtt, amely eldönti azt is, hogy melyik párt van többségben a kongresszusban (jelenleg a republikánusok). Donald Trump amerikai elnök a Reuters szerint mérlegelte a következő lépéseket Iránnal szemben, de továbbra is érvényes a korábbi bejelentése , mely szerint a november 3-i szavazás előtt nem fog újra támadni. Az Egyesült Államok fenntartja az iráni kikötők elleni tengeri blokádot és kiterjesztette a szankciókat, miközben gazdasági nyomást próbál gyakorolni Teheránra, hogy megállapodásra jusson a konfliktus lezárásáról.

Az iráni taktikaváltás kapcsán az al-Dzsazíra arról számolt be, hogy azóta emelkedett a kereskedelmi hajók elleni támadások intenzitása a háború kezdete óta nem látott szintre, hogy Irán új haditengerészeti egységeket telepített a Hormuzi-szoroshoz, folyamatosan bombázza az útvonalat és lényegében ellehetetleníti ezzel a hajóforgalmat.

Az iráni állami média szerint az újfajta megfigyelés és ellenőrzés kiterjed a Hormuzi-szorosra, az Ománi-öbölre és az Arab-tengerre is.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága időközben továbbra is azt hangsúlyozza, hogy az amerikai erők és regionális szövetségeseik ellenőrzik a szorost.