Öt embert ölt meg Toronto külvárosában egy fegyveres - videó

A yorki rendőrség vezetője elmondta, hogy az Ontario állambeli Vaughan egy társasházában történt lövöldözés gyanúsítottját egy rendőr lőtte le. A halálos áldozatok száma vele együtt hat.

Egy hetedik személy is megsérült, őt kórházban ápolják, valószínűleg életben marad.

Az épületet, ahol a gyilkosság történt, kiürítették, de a rendőrség szerint a lakók órákon belül visszatérhetnek lakásaikba, a fenyegetés megszűnt.

I’m on scene on Jane Street at a shooting in Vaughan north of Toronto. Shooter dead. Unconfirmed reports of multiple shooting victims in upscale condo. Police to update shortly. pic.twitter.com/WHsF0lksvP — ??á? ?’???? Global News (@ConsumerSOS) December 19, 2022