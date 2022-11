Az óceán fenekén találták meg a lezuhant űrsikló darabját - videó

Michael Ciannilli, a NASA egyik vezetője elmondta, hogy a Challenger baleste óta ez az eddigi legnagyobb darab, amelyet megtaláltak az űrsiklóból.

A roncsot egy dokumentumfilmes stáb búvárai fedezték fel még márciusban, amikor egy második világháborús repülőgép maradványai után kutattak. Az akkor készült felvételek alapján a NASA igazolta, hogy a darab az 1986. január 28-án felszállt űrsikló része volt. A Challenger röviddel felemelkedése után szakadt szét, héttagú legénysége, köztük Christa McAuliffe tanárnő is életét vesztette a balesetben.

így akár ennél nagyobb is lehet. A szakemberek szerint feltehetően az űrsikló hasának egy része lehet.

Az űrsikló darabját egyelőre az óceán fenekén, Cape Canaveral közelében, Florida partjainál hagyják, a sorsáról a NASA dönt majd. A roncs továbbra is az amerikai kormány tulajdona.

A felfedezésről készült dokumentumfilmet a History Channel november 22-én mutatja be.

A large section of the destroyed space shuttle Challenger has been found buried in sand at the bottom of the Atlantic, more than three decades after the tragedy that killed seven crew members. https://t.co/crX1MPSMeo — The Associated Press (@AP) November 10, 2022