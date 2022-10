Francia divatházat perelne egy olasz képtár

Az olasz múzeum azt kifogásolja, hogy a franciák engedély nélkül szerepeltetik a termékeiken Sandro Botticelli: Vénusz születése című festményét.

Az Uffizzi sajtóközleményben számolt be a jogsértésről, amelyet a divatház azzal is elkövetett, hogy a ruhákat a honlapján és közösségi oldalakon is reklámozta. Mint hangsúlyozták, az olasz jogban a köztulajdonról készült képek felhasználása engedélyhez és díjfizetéshez kötött.

A divatházat az Uffizi jogi osztálya már áprilisban hivatalos levélben szólította fel, amelyben a Vénusz-képekkel díszített ruhadarabok forgalomból való kivonását követelték, és sürgették, hogy a cég mielőbb vegye fel a kapcsolatot a múzeummal.

A divatház azonban nem tette meg a szükséges lépéseket a jogsértés rendezésére, ezért a múzeum most azt tervezi, hogy az engedély nélkül készült termékeket nemcsak kivonatja a forgalomból, hanem kártérítési pert is indít a divatcég ellen - közölték Firenzében.

Sandro Botticelli (1445-1510) az olasz reneszánsz mestere, az Uffiziben látható két leghíresebb képe: a Vénusz születése és a Tavasz.

Nyitókép: Wikipédia