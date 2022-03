Szerdán folytatódnak az ukrán–orosz egyeztetések

"Vannak alapvető nézeteltérések", de "van helye bizonyos kompromisszumnak" - közölte Mihajlo Podoljak, ukrán elnöki tanácsadó a keddi egyeztetések után. Hozzátette, hogy a folyamat nehezen halad.

A tárgyalások szerdán folytatódnak, addig az alcsoportok tovább dolgoznak.

Az ukrán és az orosz delegáció korábban több alkalommmal személyesen is találkozott a fehéroroszországi Belovezsszkaja Puscsa nemzeti parkban, de nem jutottak látható eredményre. A mostani megbeszélések videokapcsolaton keresztül zajlanak.

