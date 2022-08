Keresettebbek a prémium termékek az infláció ellenére

Bár vannak olyan fogyasztók, akiknek valóban oda kell figyelniük már most minden fillérre, akadnak szép számban olyanok is, akik egyelőre hiába aggódnak jövőbeli kiadásaik miatt, még mindig meg tudják fizetni a prémium árukat, legyen szó személyre szabott kávéról vagy szofisztikáltabb szószról.

"Ezek a fogyasztók például nem étterembe mennek vacsorázni, de otthon prémium ételeket fogyasztanak ehelyett. Miközben ez a csoport is igyekszik majd pénzt megtakarítani az alapvető termékeken keresztül, nem kizárólag ezekkel fogja megtölteni a fogyasztói kosarat" - mondta Paul Martin, a KPMG brit kiskereskedelmi vezetője a CNBC-nek.

Rekord az infláció ellenére

Ezt igazolni látszik az a tény, hogy a Starbucks rekord eladást produkált az elmúlt negyedévben - azaz vannak olyan emberek, akik kiadásaik növekedése ellenére sem adnak lejjebb életstílusukból.

A személyre szabott termékek kulcsfontosságúak a vásárlói elkötelezettség növeléséhez még akkor is, ha az anyagi lehetőségek szűkösek,

mondta Rachel Ruggeri, a Starbucks pénzügyi igazgatója a CNBC-nek.

"Ahogy egyre prémiumabb italokat készítünk, a vásárlók egyre nehezebb tudják azokat otthonukban reprodukálni, ami segít. Talán nem jön be mindenki gyakran az üzleteinkbe, de szeretnénk elérni, hogy mindenkinek legyen oka arra, hogy nálunk kávézzon" - fogalmazott. A rugalmas, személyre szabható italok segítettek nekik abban is, hogy az igazán prémium termékeket is megtartsák.

Az innováció lehet a növekedés útja

A Heinz egy prémium almárka, a Heinz 57 júliusi elindításával csatlakozott ehhez a trendhez. A séfek inspirálta szószok piacra dobása 12 százalékos áremelkedéssel társult, valamint klasszikus termékeik is új arculattal kerültek a polcokra.

"Az egyik

célunk az, hogy optimalizáljuk a receptúrákat

annak érdekében, hogy olcsóbb összetevőket használhassunk, valamint hogy különböző árfekvésű termékeinkkel fogyasztók széles skáláját érhessük el" - mondta a cég amerikai igazgatója, Carlos Abrams-Rivera.

Az nem meglepő, hogy az olcsóbb termékekre nagy most a kereslet: a McDonald's Amerikában azzal tudott bevételnövekedést elérni a második negyedévben, hogy vannak kifejezetten szerény árú termékei. A Nestlé vezérigazgatója, Mark Schneider szerint ők egyszerre célozzák meg a prémium és olcsó termékeket keresőket, és Alan Jope, az Unilever vezérigazgatója is ezt a trendet látja kibontakozni.

Előre kell most menekülni

Az EY globális fogyasztói vezetője, Kristina Rogers szerint a prémium termékek előtérbe helyezése az inflációs költségek csökkentésével szemben a cikkek vagy a csomagolási méretek csökkentésével szemben is elfogadhatóbb eszköz lehet az inflációs költségek kezelésére.

"A növekedés egyetlen módja a prémium és a hozzáadott érték útja.

A vállalatoknak be kell mutatniuk márkáik hozzáadott értékét, jó okot kell adniuk a fogyasztóknak arra, hogy magasabb árú termékeket vásároljanak" - mondta Rogers.

Nyitókép: ArtRachen01/Getty Images