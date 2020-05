Június elsejétől az áfatörvény alapján az online számlarendszerben minden olyan számlát jelenteni kell az adóhatóságnak, amely két magyar cég, vagy társaság között lebonyolódott ügyeletet tartalmaz - hívta fel a figyelmet az InfoRádió Adóinfó című műsorában az RSM senior menedzsere. Németh Lilla hangsúlyozta: a NAV már korábban többször jelezte, hogy a már jelenleg is érvényben lévő értékhatárt lecsökkentik. Vagyis a NAV az online számlarendszer 2018-as bevezetését követően 2020 június elsejétől minden számláról lekéri az adatokat - függetlenül az áthárított áfa értékétől.

"A járványhelyzet miatt mindenki számított arra, hogy az adóhatóság tesz olyan engedményt, ami miatt elhalasztja ezt a július elejei határidőt, de nem tervezik a határidő kitolását. Tehát az áfatörvény alapján

július elsejétől az online számlarendszerben jelenteni kell minden kimenő számlát, amely két magyar adóalany közötti ügyeletet tartalmaz, függetlenül attól, hogy mennyi az áthárított áfa tartalma"

- hangsúlyozta Németh Lilla.

Elmondta, hogy az adóhatóság fő célja a feketegazdaság visszaszorítása, a számlagyárak felszámolása, valamint az, hogy növekedjen az adózók körében az önrevízió. Az adatok szerint 2020. márciusában csaknem 1,8 millió vállalkozás működött Magyarországon. Németh Lilla azt is közölte, körülbelül 300 ezer vállalkozás már eddig is szolgáltatott adatot a 100 ezer forintos értékhatárig. Vagyis arra kell felkészülni, hogy jelentősen bővül azon cégek köre, amelyek tevékenységéről valós idejű adatokat lát majd a NAV.

Azoknál a vállalkozásoknál viszont, amelyeknél nem automatizált a számlaszolgáltatás, és az áfabevallás, kockázatos lehet a mostani átállás.

"Azon cégek esetében, amelyek eddig az értékhatár miatt egyáltalán nem voltak online számlajelentésre kötelezettek, elképzelhetőnek tartom, hogy a járvány miatt a telepített szoftverek kapcsán lehetnek nehézségek. Hiszen az, aki most vezeti be először azt a fajta szoftvert, vagy azt az automatizált megoldást, ami jelenti majd az ő számláit a NAV online számlarendszerében, találkozhat olyan akadályokkal, ami miatt egy telepített szoftver személyes jelenlétet igényel a fejlesztőtől és magától az adózótól is. Ott felmerülhetnek olyan problémák, hogy esetleg emiatt nem tudják időben implementálni" - tette hozzá a szakértő.

Németh Lilla kiemelte: a cégek a járvány lecsengésével bízhatnak abban, hog mindenki, akinek át kell állnia, és ehhez szüksége van szoftverek telepítésére, kapcsolatba tud lépni a megfelelő informatikai szakemberrel. A vállalkozásokra most júliustól érvényes adatszolgáltatási kötelezettségen túl egyébként az adóhatóságnak az a terve, hogy 2021 januárjától a magánszemélyek számára kiállított számlákat is jelenteni kell.

Nyitókép: Pixabay.com