A Wizz Air is rárepül a Thomas Cook jogaira

A Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József a Financial Timesnak azt mondta, hogy a Thomas Cook után maradt vagyonelemek közül csak a Gatwick repülőtéren birtokolt le- és felszállási résidők érdeklik a low-cost légitársaságot - írja az airportal.hu.

A résidők iránt a Virgin Atlantic és az IAG is érdeklődik. Előbbi azonban inkább az éjszakai időpontok megszerzésében érdekelt, mert a csúcsidőre szólók ára nagyon magas. A British Airwayst is irányító IAG akár a felszámolótól is megvásárolná a felszabaduló helyeket.

A Thomas Cook Airlines 15 napközbeni résidőpárt birtokolt a Gatwick repülőtéren a nyári időszakban, a téli menetrendben pedig nyolcat.

A kapacitáskorlátok között működő reptereken a le- és felszállási résidőpárok, különösen a csúcsidőnek számító napszakokban több tízmillió dollárt érhetnek a légitársaságoknak.

Nyitókép: wizzair.com/Arpad Foldhazi