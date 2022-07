Társasjátékot gyártanak a világ legnépszerűbb szójátékából

A Wordle nevű ötbetűs szókirakó játék tavaly év végén jelent meg, és szokatlanul rövid idő alatt óriási sikerre tett szert. Kedveltségére a The New York Times is felfigyelt, és állítólag egy millió dollárnál is többért megvásárolta. Mint később kiderült, ezzel igen jó üzletet kötött.

A szintén közkedvelt Monopolyt és Operationt gyártó Hasbro cég a Wordle népszerűségét látva úgy döntött, hogy a New York Timessal együttműködve társasjátékká alakítja a játékot - írja a hvg.

Adam Biehl, a Hasbro alelnöke elmondta: ez az eddigi egyik leggyorsabb játékindításuk, a csapatnak kevesebb mint egy évbe telt a létrehozása. A Hasbro több verziót készített a játékból, mielőtt ráálltak a véglegesre. Az új játék illeszkedik majd a cég „popkultúra játékportfóliójába”, beleértve a "Bridgerton" és a "Stranger Things" alapján készült Monopoly-kiadásokat.

A "Wordle: The Party Game" nevű társasjátékban megmarad a böngészős játék hagyományos koncepciója, de a számítógépes rendszer helyett a játékosok fogják előállítani a kitalálandó ötbetűs szavakat. A játékosok kiválasztanak egy „szógondolót”, aki félig áttetsző zöld és sárga lapkákat helyez el, ahogy a többiek gondolják, és szárazon törölhető táblákra írják a szó betűit. A játékhoz állítólag lesznek kártyaborítók is, amelyek segítségével a játékosok elrejthetik a találgatásaikat.

Az új formátumból következik, hogy a társasjáték kényelmetlenebb lesz a böngészős változatnál, de minden bizonnyal közösségi élményt ad a baráti társaságoknak. A társasjáték meglehetősen olcsó lesz, nagyjából 8000 forint, és már meg is lehet rendelni az Egyesült Államokban, de valójában csak október elsejétől vehető kézbe.

Nyitókép: Tirachard/Getty Images