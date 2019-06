Ritka jelenséget videóztak le Siófokon

Busacsapatok ugráltak ki a Balatonból, egészen közel a parthoz június 6-án hajnalban az Aranypartnál – írta meg a likebalaton.hu. A busák kiúsztak a parthoz és hatalmas ugrálásba kezdtek, csak úgy fröcsögött a víz a nagy testű halaktól. Volt olyan busa, amelyik a partra is kiugrott és ott vergődött a járókelők lába előtt.

A busák ugrálásának az oka az lehet, hogy ezek a halak ilyenkor ívni próbálnak, de ahhoz folyóvízre lenne szükségük (a Balatonban ugyanis nem ívnak.) Azt is tapasztalják a horgászok, hogy a busa ijedős hal, vagyis ha például motorcsónak halad el mellettük, akkor is kiugrálnak a vízből, de lehet, hogy most túlságosan kimerészkedtek a part közelébe, és ott egy vízibicikli-állványtól is megijedtek, ami hirtelen az útjukba került - mondta a portál beszámolója szerint egy horgász.

Nyitókép: YouTube/Likebalaton