Három kamionnyi külföldi szemetet akart eltüntetni Taszáron

Azt írták: a vád szerint a hulladékgazdálkodási engedéllyel nem rendelkező, negyvenes éveiben járó férfi 2023 januárjában – magát valótlanul egy hulladék átvételéhez szükséges engedélyekkel rendelkező cég képviselőjének kiadva – kapcsolatba lépett egy olaszországi gazdasági társasággal, amivel megállapodott, hogy tonnánként 165 euróért vállalja a külföldi szemét elhelyezését Magyarországon.

A férfi ezután három teherautóval több mint 71 tonna hulladékot szállíttatott az egyik ismerőse cégének tulajdonában álló taszári telephelyre, ahol még a sofőrök által átadott fuvarlevelet is kitöltötte valótlan adatokkal, ezért hamis magánokirat felhasználása miatt is felelnie kell. A szemét engedély nélküli lerakodása közben a helyszínre érkeztek a kaposvári rendőrjárőrök is, akik a teherautókat – a későbbi visszafordításig – feltartóztatták.

A Kaposvári Járási Ügyészség hulladékgazdálkodás rendjének különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett megsértése és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat a férfival szemben. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés, közügyektől eltiltás és – tekintettel arra, hogy a vádlott a bűncselekményt haszonszerzés céljából követte el – pénzbüntetés kiszabását indítványozta.