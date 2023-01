"Örökké a menyasszonyom maradsz" - elbúcsúzott a vőlegénye a vonat elő lépő lánytól

"Megrekedt lélek vagyok" - írta vőlegényének utolsó szavaival az a lány, aki pénteken Nagykőrösön a vonat elé lépve lett öngyilkos. A rettenetes sorok péntek délután, kevéssel a tragédia előtt kerültek ki a 25 éves Barbara közösségi oldalára.

Azt is írta, "a depresszió mély gödör, én pedig beleestem. Régóta nem találom a kiutat, amit mutatok, az csak kirakat. Most pihennem kell kicsim egy kicsit, de te ne várj meg! Látom a szemed most is kisírt, de ne bánd meg! Nem akarom tönkre tenni a te életedet is".

Még azt is írta, "az öngyilkosságban nem a vonat elé ugrani fáj a legjobban, hanem elsétálni az állomáshoz..."

Vőlegénye, Zsolt már a tragédia után posztolt, azt írta, örökké a menyasszonya marad Barbara - tudósít a Ripost.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Nyitókép: PIxabay