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Nyitókép: Pixabay

Black Friday – haramiák trükkjeivel is szembe kell néznünk

Infostart / InfoRádió

Elindul a Black Friday-időszak, sokan már most elkezdik beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Az online vásárlás azonban nemcsak kényelmes, hanem kellemetlen meglepetéseket is tartogathat. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság most tanácsokkal segít abban, hogy az ünnepi készülődés ne csalódással végződjön.

Hazánkban az első Black Friday-t 2014. november 28-án tartották meg. Először egy napig tartott, ma pedig több napon, akár egy héten keresztül is lehet olcsóbban vásárolni a novemberi időszakban.

Ádám Szilveszter, az NMHH Hírközlésfelügyeleti Igazgatóságának igazgatóhelyettese szerint az első és legfontosabb a tudatos tervezés, vagyis érdemes időben leadni a rendeléseket. Karácsony előtt a postai szolgáltatók is nagyon leterheltek, és aki nem rendel időben, annak a csomagja nem fog megérkezni karácsonyra.

A kézbesítés sikere ugyanakkor az apró részleteken is múlhat. A rendelés véglegesítése előtt ezért érdemes ellenőrizni a termék árát, a szállítási költséget, valamint a vásárlás részleteit tartalmazó visszaigazolást is érdemes megőrizni.

„Figyeljünk az adatainkra! Egy elgépelés a címben vagy a telefonszámban, és máris meghiúsulhat a kézbesítés”

– mondta Ádám Szilveszter

Az ünnepi időszak a csalók számára is kedvező lehetőséget teremt, ezért ilyenkor jobban oda kell figyelni az interneten vásárláskor – hangsúlyozta az igazgatóhelyettes. A kamu kézbesítésről szóló sms-ek, e-mailek segítségével bizalmas kártyaadatokat próbálnak megszerezni. Senki ne kattintson gyanús linkekre, és ne fizessen olyan csomagért, amihez nem lehet hozzáférni.

Hozzátette: arra is érdemes odafigyelni, hogy néhány napon belül vegyük át a csomagot, mivel hamar megtelhetnek az automaták, valamint érdemes átvétel után ellenőrizni kell a csomagot, mert

a rejtett sérülések bejelentésére csak három munkanap áll rendelkezésre.

A hatóság arra biztat mindenkit, hogy vásároljon körültekintően, így az ajándék valóban örömet szerezhet karácsonykor.

A cikk Barkóczi Bence összeállítása alapján készült.

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Black Friday – haramiák trükkjeivel is szembe kell néznünk

Black Friday – haramiák trükkjeivel is szembe kell néznünk
Elindul a Black Friday-időszak, sokan már most elkezdik beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Az online vásárlás azonban nemcsak kényelmes, hanem kellemetlen meglepetéseket is tartogathat. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság most tanácsokkal segít abban, hogy az ünnepi készülődés ne csalódással végződjön.
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