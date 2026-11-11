Már nem kell sokáig várni: ekkor nyitnak a budapesti karácsonyi vásárok

November 13-án egyszerre nyitja meg kapuit az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas a belvárosban – írja a sokszinuvidek.24.hu. A látogatókat, nézelődőket egészen az újévig várják a kézműves standok és az ünnepi gasztronómiai programok.

Vörösmarty téri karácsonyi vásár

A Vörösmarty téren idén interaktív fényözönnel és mesterséges intelligenciára épülő látványelemekkel készülnek a szervezők, a gyerekeket pedig kisvasút várja.

A gasztronómiai kínálatban a pénztárcabarát ételek mellett tematikus hétvégéket tartanak, amelyeken a libafogásoktól a halászléig különféle hagyományos ételek kerülnek a pultokba.

Advent Bazilika

A Szent István téren felállított óriási karácsonyfa körül fényháló borul a térre, a Bazilika homlokzatán pedig minden este vetítik a megszokott 3D-s fényfestést. A rendezvény nemzetközi rangját jelzi, hogy ismét az Advent Bazilika lett Európa legszebb karácsonyi vására: a European Best Destinations őszi szavazásán immár ötödik alkalommal szerezte meg az első helyet a kontinens mezőnyében.

Óbudai karácsonyi vásár

Kicsivel később, november 27-én indul el az Advent Óbudán programsorozata a Fő téren, ahol ingyenes jégpályákkal és családi műsorokkal várják az érdeklődőket egészen december 23-ig.

Műjégpálya

A Városligeti Műjégpálya centenáriumi, századik szezonját kezdi meg: a tervek szerint november 20-án délután öt órakor nyitja meg kapuit, feltéve, hogy az időjárás is engedi a jégkészítést.