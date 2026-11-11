Folytatódik a Wizz Air-per: másodfokon harcolnak tovább a munkavállalók és a légitársaság

Egymás után indultak Európa több városába a Wizz Air gépei a Liszt Ferenc repülőtérről hétfőn. A járatokon két pilóta és több légiutas-kísérő dolgozik egyszerre, közülük húszan most perben állnak a céggel, szerintük ugyanis évekig kevesebb pénzt kaptak, amíg szabadságon voltak. Bőcs Annamária, a dolgozók jogi képviselője így nyilatkozott a közmédia híradójának:

„Észlelték a munkavállalók, hogy nem kapják meg a teljes bérüket a szabadságuk, betegszabadságuk idején, ami sérelmes lett rájuk nézve, mert volt olyan munkavállaló is, aki emiatt nem mert elmenni szabadságra” – mondta az M1 híradójának Bőcs Annamária, a dolgozók jogi képviselője.

Első fokon a dolgozóknak adott igazat a Fővárosi Törvényszék, és a légitársaságot a hátralékok és kamatok megfizetésére kötelezte.

Az intézmény szóvivője, Madarasi Anna szerint a pilótáknak és a légiutas-kísérőknek meg kellett volna kapniuk a teljes fizetésüket. „Az olyan teljesítménybér-elemek, mint a pilóták esetében a leszállási díj és a távolsági díj, a légiutas-kísérőknél pedig az úgynevezett szektordíj is beletartozik abba a távolléti díjba, amit akkor kapnak, amikor betegszabadságon vannak, vagy éppen a rendes éves szabadságukat töltik” – jelentette ki a szóvivő.

A légitársaság az ügyben nem nyilatkozott abból az indokból, hogy folyamatban lévő ügyet nem kommentálnak. A közmédia híradójának a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet (LESZ) elnöke elmondta, a dolgozóknak a szabadság ideje alatt is a megszokott jövedelmet kell kapniuk. Csorba Attila szerint a légi közlekedésben dolgozók bére jóval összetettebb, mint egy egyszerű havi alapbér. Leszögezte:

a szabadságolásnak nem lenne szabad jövedelemhátránnyal járnia.

Az elsőfokú döntés ellen a légitársaság fellebbezett, de az Ítélőtábla felfüggesztette a másodfokú eljárásokat és az Alkotmánybírósághoz fordult. Felmerült ugyanis, hogy az erre vonatkozó munkajogi szabályozás alkotmánysértő lehet. A kezdeményezést a testület október végén visszautasította, így most másodfokon tárgyalják tovább az ügyet.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Barkóczi Bence készítette.