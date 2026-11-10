Megindult az eső, három méteres árhullám is jöhet a Tiszán

A Hydroinfo legfrissebb előrejelzési adataira hivatkozva az Időkép azt írta, hogy jelentős árhullám indulhat el a Tiszán a következő napokban. Vásárosnaménynál például az elmúlt hetekben a folyó vízszintje rendkívül alacsonyan alakult, folyamatosan a -200 cm és -230 cm közötti tartományban stagnált. Ez a szint megközelítette a legkisebb vízszint (LKV: -235 cm) értékét.

A vízszint pár nap alatt több mint 300 centimétert fog emelkedni. Bár ez a növekedés jelentős, az elért vízszint még messze elmarad az I. fokú védelmi készültségi szinttől.