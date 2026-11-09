Nagyon rossz hírt közölt a MÁV a jegyvásárlásokról

A bejegyzés szerint a jegypénzárakban, az automatáknál és a vonaton fennakadás nélkül lehet fizetni a jegyért.

A bank szakemberei dolgoznak a hiba elhárításán – tették hozzá.

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Ismét működik a bankkártyás fizetés az Elvirában és a MÁV-applikációban – közölte a Mávinform hétfő reggel az MTI-vel. A szolgáltatás fennakadását okozó hibát a SimplePay rendszerben a bank szakemberei megszüntették. A sikertelen jegyvásárlásokat a MÁV-START megvizsgálja, és intézkedik a többszöri vásárlások esetén az automatikus visszafizetésről az online fizetés során használt bankszámlára. A zárolt összeget 48-72 órán belül visszatérítik a fizetéshez használt bankszámlára – tájékoztatott a Mávinform.