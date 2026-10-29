Három lábon fog állni a Wekerle Plusz energetikai felújítási program – itt vannak a részletek

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint az energetikai felújítási program nagyrészt a hazahozott uniós forrásokból valósul majd meg.

„Három lába van a programnak:

a családi házak,

a téglaépítésű társasházak és

a panelprogram.

Nagyon hasonlóak a konstrukciók, mások az összegek, a családi házaknál egy nagyobb 15 millió forintos hitel áll rendelkezésre, fix 3 százalékos éves kamattal és egy 30-50 százalékos vissza nem térítendő támogatással, attól függően, hogy milyen állapotban volt az épület a felújítás előtt” – mondta Kapitány István.

Hozzátette: „a társasházi programban nulla százalékos kamatra adják a hitelt, 5 millió forintot lakásonként, és itt is egy 30-50 százalékos vissza nem térítendő rész van. A panelprogram ugyanilyen struktúrában épül fel. Az önerő nagyon alacsony szinten lett meghúzva, tehát 200 ezer forinttól 500 ezer forintig tart, ami azt célozza, hogy Magyarországon mindenki számára elérhetővé tegyük ezt a formát.”

Kapitány István azt is mondta, a lakások 92 százaléka rossz energetikai állapotban van, ezért nagy szükség van az épületállomány korszerűsítésére.

A Wekerle Plusz energetikai felújítási támogatás és hitel az ország összes településén elérhető lesz, és sem gyermekre, sem házastársra vonatkozó feltételt nem kötöttek hozzá. Amíg a családi házaknál legfeljebb 500 ezer forintos önrészre lesz szükség, addig a társasházaknál és a panellakásoknál az elvárt önerő lakásonként 200 ezer forint.

Az elmúlt években az energiahatékonysági programok a családi házak tulajdonosait célozták meg, társasházak, panelek nem tudtak benne részt venni.

A kormány által tervezett lakossági energiahatékonysági programban a társasházak lakásonként legfeljebb 5 millió forint támogatáshoz juthatnak, maximum 200 ezer forint önerő mellett.

„Ez azt jelenti, hogy egy 20 lakásos társasház így akár 100 millió forintos keretből gazdálkodhat, vagy egy 45 lakásos társasház akár 225 millió forintos felújítási keretből. Ezekből az összegekből már nagyon komoly felújítási programokat indíthatnak az épületek lakóközösségei, legyen szó akár szigetelésről, amit egybe lehet kötni akár homlokzati felújítással, vagy éppen fűtéskorszerűsítési programokkal” – mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László az InfoRádióban.

A 2030-ig tartó programban legalább 120 ezer lakóingatlan korszerűsítése a cél, a program január 1-jétől indul.

A cikk Kalapos Mihály összefoglalója alapján készült.