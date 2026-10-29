ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.02
usd:
328.65
bux:
146841.71
2026. október 29. csütörtök Nárcisz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Traditional Tower block residential apartments and homes in Budaors, Hungary. Homes look clean, well kept and painted colourfully. Great example of ex communist style buildings made to look attractive and well lived in.
Nyitókép: Getty Images/ Craig Hastings

Három lábon fog állni a Wekerle Plusz energetikai felújítási program – itt vannak a részletek

InfoRádió / MTI

A Wekerle Plusz energetikai felújítási programban családi házak, téglaépítésű társasházak és panellakások is részt vehetnek majd. A program országosan elérhető lesz.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint az energetikai felújítási program nagyrészt a hazahozott uniós forrásokból valósul majd meg.

„Három lába van a programnak:

  • a családi házak,
  • a téglaépítésű társasházak és
  • a panelprogram.

Nagyon hasonlóak a konstrukciók, mások az összegek, a családi házaknál egy nagyobb 15 millió forintos hitel áll rendelkezésre, fix 3 százalékos éves kamattal és egy 30-50 százalékos vissza nem térítendő támogatással, attól függően, hogy milyen állapotban volt az épület a felújítás előtt” – mondta Kapitány István.

Hozzátette: „a társasházi programban nulla százalékos kamatra adják a hitelt, 5 millió forintot lakásonként, és itt is egy 30-50 százalékos vissza nem térítendő rész van. A panelprogram ugyanilyen struktúrában épül fel. Az önerő nagyon alacsony szinten lett meghúzva, tehát 200 ezer forinttól 500 ezer forintig tart, ami azt célozza, hogy Magyarországon mindenki számára elérhetővé tegyük ezt a formát.”

Kapitány István azt is mondta, a lakások 92 százaléka rossz energetikai állapotban van, ezért nagy szükség van az épületállomány korszerűsítésére.

A Wekerle Plusz energetikai felújítási támogatás és hitel az ország összes településén elérhető lesz, és sem gyermekre, sem házastársra vonatkozó feltételt nem kötöttek hozzá. Amíg a családi házaknál legfeljebb 500 ezer forintos önrészre lesz szükség, addig a társasházaknál és a panellakásoknál az elvárt önerő lakásonként 200 ezer forint.

Az elmúlt években az energiahatékonysági programok a családi házak tulajdonosait célozták meg, társasházak, panelek nem tudtak benne részt venni.

A kormány által tervezett lakossági energiahatékonysági programban a társasházak lakásonként legfeljebb 5 millió forint támogatáshoz juthatnak, maximum 200 ezer forint önerő mellett.

„Ez azt jelenti, hogy egy 20 lakásos társasház így akár 100 millió forintos keretből gazdálkodhat, vagy egy 45 lakásos társasház akár 225 millió forintos felújítási keretből. Ezekből az összegekből már nagyon komoly felújítási programokat indíthatnak az épületek lakóközösségei, legyen szó akár szigetelésről, amit egybe lehet kötni akár homlokzati felújítással, vagy éppen fűtéskorszerűsítési programokkal” – mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László az InfoRádióban.

A 2030-ig tartó programban legalább 120 ezer lakóingatlan korszerűsítése a cél, a program január 1-jétől indul.

A cikk Kalapos Mihály összefoglalója alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Három lábon fog állni a Wekerle Plusz energetikai felújítási program – itt vannak a részletek

társasház

tóth levente

wekerle plusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos jeleket kapnak a befektetők, mozdulhat a forint árfolyama is

Fontos jeleket kapnak a befektetők, mozdulhat a forint árfolyama is

Újabb fontos bejelentések mozgathatják a forint árfolyamát, mivel ma nyilvánosságra hozzák az amerikai harmadik negyedéves GDP-adat gyorsbecslését, délután pedig az Európai Központi Bank is közzéteszi kamatdöntését. Az euró-forint jegyzés stabilan, az elmúlt hetekben látott 365 - 370 forintos sávban kezdi a napot, míg a dollár-forint kurzus az áprilisi csúcsok közelében mozog.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy dobás a határ menti fürdővárosban: 245 millióból épülnek vadonatúj szálláshelyek a gyógyfürdő mellett

Nagy dobás a határ menti fürdővárosban: 245 millióból épülnek vadonatúj szálláshelyek a gyógyfürdő mellett

Új, egész évben használható pihenőházakkal bővül a komáromi Brigetio Gyógyfürdő melletti szálláskínálat. A mintegy 245 millió forintos beruházásban hat korszerű, teraszos üdülőházat alakítanak ki.

BBC
Business Sport Travel Science
Work to identify victims of train crash still going on, Spanish police say, as death toll rises to 69

Work to identify victims of train crash still going on, Spanish police say, as death toll rises to 69

It comes as audio recordings appear to show one high-speed train was given clearance to move even though another up ahead had stalled.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 29. 10:44
Jókora összeget mozgatott meg a kormány
2026. október 29. 10:32
Nagy változás a Ryanairnél, korábban kell a reptérre menni
×
×