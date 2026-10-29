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Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalására reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A Fidesz-frakció a Velencei Bizottság delegációjával találkozott Budapesten

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Tisza-kormány intézkedéseivel kapcsolatos alkotmányossági aggályait osztotta meg a Fidesz-frakció a Velencei Bizottság Magyarországra látogató delegációjával csütörtökön – tájékoztatott az ellenzéki képviselőcsoport a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a delegáció tagjainak részletes jogi elemzést adtak át az alaptörvény 17. módosításáról, amely „bemutatja a Tisza-kormány intézkedései mögötti valódi szándékokat és a súlyos alkotmányossági aggályokat".

A megosztott képek alapján az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testületének delegációjával a Parlamentben folytatott megbeszélésen

  • Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője,
  • Gulyás Gergely volt frakcióvezető,
  • Németh Zsolt, a külügyi bizottság alelnöke,
  • Hidvéghi Balázs képviselő és
  • Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője

vett részt.

Bóka János a Facebook-oldalán megosztotta a delegációnak átadott dokumentumot is, amelyben úgy értékelik, hogy az alaptörvény 17. módosítása sérti az európai jogállamisági követelményeket és a nemzetközi sztenderdeket.

Arra hivatkoznak: korábbi országgyűlési képviselőket végleg kizárhatnak az újraválasztásból, ezzel a választók döntési szabadságát is korlátozzák, illetve idő előtt megszüntették a köztársasági elnök és öt alkotmánybíró megbízatását, ami súlyos kérdéseket vet fel az alkotmányos intézmények függetlenségével kapcsolatban. A dokumentumban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatban arra hívják fel a figyelmet, hogy az új szerv rendkívül széles jogköröket kapott, miközben több intézkedésével szemben korlátozottak a jogorvoslati lehetőségek.

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Kezdőlap    Belföld    A Fidesz-frakció a Velencei Bizottság delegációjával találkozott Budapesten

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