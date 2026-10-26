Orbán Viktor gratulált

A volt magyar miniszterelnök az X-en közzétett angol nyelvű bejegyzésében a „hazafias” politikai szövetségeseinek nevezte a francia Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) elnökét, Jordan Bardellát és az olasz Liga (Lega) vezetőjét, Matteo Salvinit.

Bardellát szombaton, a párt orléans-i kongresszusán választották újra, a szavazatok 98,98 százalékával. A 31 éves politikus ellen nem indult más jelölt. A kétnapos rendezvényen Marine Le Pen is felszólalt, a párt pedig a 2027-es francia elnökválasztásra készül.

Salvinit vasárnap, a Liga milánói rendkívüli kongresszusán erősítették meg tisztségében. A titkos szavazáson 465 küldött támogatta, míg kihívója, Massimo Garavaglia 146 szavazatot kapott. Salvini 2013 óta vezeti a pártot, újabb megbízatása 2030-ig szól.

Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a két politikus „egy büszke, szuverén nemzetekből álló Európa erős hangja”. Hozzátette: együtt

folytatják a küzdelmet egy olyan Európáért, amely megvédi határait,

tiszteletben tartja hagyományait, és saját polgárait helyezi előtérbe.

A posztot a francia „En avant!” és az olasz „Avanti!” – magyarul „Előre!” – felkiáltással zárta.