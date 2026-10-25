Orbán Viktor menetrendszerinti járattal indult el haza

Sajtóértesülések és olvasói beszámolók szerint Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó vasárnap 17 óra 10 perckor az Air France menetrend szerinti járatával indul a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről Budapestre.

A volt miniszterelnök az unokáival és a családjával töltött el néhány napot a francia fővárosban, ahol a Louvre közelében is látták – írja az index.hu.

A párizsi tartózkodás azért is kapott kiemelt figyelmet, mert a volt kormánypárt, a Fidesz elnöke hat év után először nem mondott beszédet az október 23-i ünnepen, és

a párt Bem téri megemlékezésén sem vett részt.

A politikus az utazás kapcsán később jelezte: október 24-én felkereste a Père-Lachaise temetőben található Nagy Imre-emlékművet, mivel az a nemzeti ünnep napján zárva tartott.

A külföldi tartózkodás komoly politikai vitát generált, miután Orbán Viktor egy őt kérdező magyar újságíró megkeresését azzal utasította el, hogy szeretné, ha békén hagynák. Erre reagálva Molnár Áron színész-aktivista közölte: az elmúlt 16 év kormányzati intézkedései miatt nem hagyják békén a volt kormányfőt, és a nyomában lesznek, amíg el nem nyeri büntetését.

Ezzel szemben Deák Dániel politikai elemző megvédte a politikust, hangsúlyozva: a jelenleg hátrébb lépő Orbán Viktort békén kell hagyni a családjával, a Fidesz pedig a részvétele nélkül is nagy tömeget tudott mozgósítani az ünnepi rendezvényén.