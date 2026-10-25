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A Szudánból kimenekített 245, főleg francia állampolgárral a fedélzetén landol az Air France egyik Boeing 777-es utasszállító repülőgépe a Charles de Gaulle repülőtéren, a Párizs melletti Roissyban 2023. április 26-án, két nappal azután, hogy 72 órás tűzszünetet hirdettek a háborúzó felek. Szudánban április 15-én robbant ki fegyveres küzdelem az országot irányító Abdel-Fattáh Burháni tábornok vezette hadsereg és az ellenlábasa, egykori helyettese, Mohamed Hamdan Daglo tábornok ellenőrzése alatt álló félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Orbán Viktor menetrendszerinti járattal indult el haza

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ELŐZMÉNYEK

Vasárnap délután az Air France járatával utazhat vissza Budapestre Orbán Viktor és felesége a francia fővárosból. A volt kormánypárt elnökének párizsi nyaralása, temetőlátogatása, valamint egy újságírói kérdésre adott hárító válasza éles közéleti vitát váltott ki az elmúlt napokban.

Sajtóértesülések és olvasói beszámolók szerint Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó vasárnap 17 óra 10 perckor az Air France menetrend szerinti járatával indul a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről Budapestre.

A volt miniszterelnök az unokáival és a családjával töltött el néhány napot a francia fővárosban, ahol a Louvre közelében is látták – írja az index.hu.

A párizsi tartózkodás azért is kapott kiemelt figyelmet, mert a volt kormánypárt, a Fidesz elnöke hat év után először nem mondott beszédet az október 23-i ünnepen, és

a párt Bem téri megemlékezésén sem vett részt.

A politikus az utazás kapcsán később jelezte: október 24-én felkereste a Père-Lachaise temetőben található Nagy Imre-emlékművet, mivel az a nemzeti ünnep napján zárva tartott.

A külföldi tartózkodás komoly politikai vitát generált, miután Orbán Viktor egy őt kérdező magyar újságíró megkeresését azzal utasította el, hogy szeretné, ha békén hagynák. Erre reagálva Molnár Áron színész-aktivista közölte: az elmúlt 16 év kormányzati intézkedései miatt nem hagyják békén a volt kormányfőt, és a nyomában lesznek, amíg el nem nyeri büntetését.

Ezzel szemben Deák Dániel politikai elemző megvédte a politikust, hangsúlyozva: a jelenleg hátrébb lépő Orbán Viktort békén kell hagyni a családjával, a Fidesz pedig a részvétele nélkül is nagy tömeget tudott mozgósítani az ünnepi rendezvényén.

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