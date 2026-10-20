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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Harminc éve ismert, mégsem történt meg a méregtelenítés Óbudán

Infostart / MTI

Nyilvános határozathirdetést tart az Alkotmánybíróság (Ab) az Óbudai Gázgyár szennyezett területeinek kármentesítése ügyében ma délelőtt.

Az Ab honlapján közölte: egy folyamatban lévő per bírója fordult a testülethez azzal, hogy az Ab semmisítse meg a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet egyik rendelkezését Alaptörvény-ellenesség miatt.

Az ügy több évtizedes, az alapeljárás másfél évtizede tart, felperesei a területen ingatlantulajdonosok; az alkotmánybírósági eljárás idén áprilisban kezdődött.

Az alapügyben „eljáró bíróság megjegyzi, hogy bár a környezetszennyezés felismerésére már harminc éve került sor, a beavatkozásra kötelező határozat meghozatalára közel húsz évvel később, míg a beavatkozás megkezdésére azóta sem került sor”. Az alapügyben eljáró bíró indítványa szerint a kormányrendelet ellentétes többek között az egészséges környezethez való alkotmányos joggal és a károkozó helyreállítási kötelezettségével – olvasható az Ab honlapján.

Az Ab évek óta nem tartott nyilvános határozathirdetést, az elmúlt évtizedben csak néhány alkalommal került rá sor.

Karácsony Gergely főpolgármester tavaly februárban jelentette be, hogy a főváros – mint a kármentesítésben érintett ingatlanok tulajdonosa, társtulajdonosa – csatlakozik a Graphisoft által az állam ellen indított perhez az Óbudai Gázgyár területének méregtelenítése ügyében.

A főpolgármester akkor azt írta Facebook-oldalán: egy évtizede nyilvánvaló, hogy az állami Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt.-nek fel kell számolnia az Óbudai Gázgyár területén a föld alatt lévő mintegy 200 ezer tonna mérgező, rákkeltő szennyező anyagot, ám évek óta csak a határidőt hosszabbítgatják.

Az Óbudai Gázgyár 1984 óta nem működik, területe időközben a főváros tulajdonába került, ott jött létre a Graphisoft Park.

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