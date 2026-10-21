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HÉV-szerelvény várakozik a Batthyány téren 2025 őszén.
Nyitókép: Bucsy Levente / Infostart

Késnek a H5-ös HÉV-ek, baleset történt

Infostart

A balesetben egy férfi megsérült, a HÉV egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhet. Akár negyed órás késésekre is lehet számítani.

Szerda délelőtt baleset miatt a H5-ös HÉV egy szakaszán egy vágányon közlekednek a szerelvények, a menetidő 5-15 perccel megnőhet – írja a BKK Infó közlése nyomán az Index.

A közlekedési központ közölte: a Kaszásdűlő és a Szentlélek tér közötti szakaszt érinti a korlátozás, a HÉV mindkét irányban a Batthyány tér irányú vágányon közlekedik, és a Batthyány tér irányú peronnál állnak meg.

A helyszínre mentők és rendőrök is kiérkeztek, a közlekedésből kiesett HÉV a síneken átvezető sávot is blokkolja.

A lap az ügyben megkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik közölték, hogy a helyszínről egy 40 év körüli férfit végtagsérüléssel szállítottak stabil állapotban kórházba.

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