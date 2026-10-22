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Egy földre fektetett bicikli első kereke.
Nyitókép: Unsplash

Videó is készült róla, ahogy a figyelmetlen kerékpáros a HÉV elé hajtott

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A biciklis a tilos jelzés ellenére gurult ki a HÉV-szerelvény elé – hatalmas szerencséje, hogy élve megúszta az ütközést.

Hajmeresztő pillanatokat rögzített egy fedélzeti kamera a H5-ös HÉV vonalán: a felvételen egy kerékpáros a vasúti átjáró tilos jelzése ellenére hajt a sínekre, egyenesen az érkező szerelvény elé – számolt be róla a BpiAuósok közösségi portál.

A szerelvény elsodorta a biciklist, maga a kerékpár pedig a HÉV alá szorult. A felvétel alapján úgy tűnik, a férfinak volt elegendő lélekjelenléte, hogy ellökje magától közlekedési eszközét, amit a szerelvény ezután több méteren át vonszolt magával.

A látottak alapján a kerékpárosnak hatalmas szerencséje volt, de a személyi sérülések mértékéről egyelőre nincs megerősített információ – írja a közösségi oldal.

A MÁV-csoport október 21-én közzétett tájékoztatása szerint a H5-ös HÉV fővárosi szakaszán, a Köles utcai átjáróban egy Békásmegyerre tartó szerelvény elütött egy kerékpárost. A vasúttársaság közleménye a baleset tényét erősíti meg, a kerékpáros állapotáról és a történtek további részleteiről azonban nem közöl információt.

A videó második felében szintén egy szabálytalanul közlekedő biciklista okozott veszélyes közlekedési szituációt. A Jászberény határában készült fedélzeti kamerás felvétel készítője szerint Jászfelsőszentgyörgy felől érkezett, amikor észrevette a kerékpárost, és számított rá, hogy az nem fog elsőbbséget adni neki. Rádudált, mire a biciklis megállt, majd megkérdezte tőle, hogy mi a probléma.

Az autós elmagyarázta neki, hogy az adott helyzetben neki kellett volna elsőbbséget adnia. A kerékpáros elismerte a hibáját, elnézést kért, majd mindketten folytatták az útjukat.

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