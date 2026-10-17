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Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke, a XII. kerület polgármesterjelöltje (b) beszél, mellette Döme Zsuzsanna Suzi, az MKKP társelnöke, IX. kerületi képviselőjelölt a párt eredményváró rendezvényén az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választások napján a budapesti Gödör Klubban 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Politikai öngyilkosságot javasolnak a XII. kerületben

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ELŐZMÉNYEK

Visi Piroska önkormányzati képviselő a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testületének feloszlatását és új választások kiírását kezdeményezte az október 22-i ülésre. A politikus a működésképtelenségre, a megrekedt fejlesztésekre és a polgármesteri többség hiányára hivatkozva adná vissza a döntést a választóknak.

A javaslatot benyújtó – eredetileg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) támogatásával mandátumot szerző – képviselő indoklása szerint Kovács Gergely polgármesternek jelenleg nincs többsége, nem tesz érdemi lépéseket az együttműködésre, a kerületnek pedig hónapok óta nincs alpolgármestere. Visi Piroska kifogásolja továbbá, hogy a fejlesztési források érintetlenek maradtak, a 2026-os költségvetés módosítása többször is elbukott, az egy személyben meghozott polgármesteri döntések pedig sokszor a testület megkerülésével születnek meg. A helyi poltikus posztját az mno.hu vette észre.

A 18 fős testület feloszlatásához név szerinti szavazáson legalább tíz támogató voksára van szükség, amihez a jelenlegi erőviszonyok alapján (8 MKKP-s, 4 fideszes, 2 momentumos, 1 független, 1 baloldali és Visi Piroska) több frakció egyetértése kell.

Feloszlatás esetén az új testület megalakulásáig a jelenlegi vezetés és a hivatal ügyvivőként, zavartalanul működne tovább.

Politikai botrányok sora

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt hegyvidéki városvezetése az elmúlt időszakban nemcsak a testületen belül, hanem a szélesebb nyilvánosságban is számos bírálatot kapott.

A kritikák a testületi munkát megbénító belső feszültségek (amelyek az alpolgármesterek lemondásához is vezettek) mellett többek között az új parkolási és forgalomtechnikai szabályozásokkal, valamint a kerületi szimbólumok, például a Turul-szobor körüli viták kezelésével kapcsolatban érték a Kovács Gergely vezette önkormányzatot.

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Kezdőlap    Belföld    Politikai öngyilkosságot javasolnak a XII. kerületben

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