Neubauer Katalin: végső soron a munkahelyeket kockáztatja a vagyonadó a jelenlegi formában

Neubauer Katalin elmondta: a vagyonadó a vállalkozások működő tőkéjét adóalappá alakítja át. Ez azt jelenti, hogy azokat az eszközöket, berendezéseket, üzlethelyiségeket, szállítójárműveket és minden egyebet, ami egy kereskedelmi vállalkozás életében szükségszerű a működéshez, adóalapként kell számba venni, amennyiben ez a tervezet életbe lépne. További problémaként említette, hogy ezek után az eszközök, berendezések és ingatlanok után kéne likvid tőkével fizetnie a vállalkozásnak a vagyonadót.

„Ez teljesen méltánytalan, mert ha a vállalkozásoknak a működését biztosító eszközök után adót kell fizetni, akkor

a vállalkozás nem fog tudni fejleszteni sem bért, sem vállalkozást, végső soron a munkahelyeket kockáztatja a vagyonadó ebben a formában”

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy szerintük ez a tervezet a gazdaság és a társadalom fejlődése ellen hat Magyarországon.

Kiemelte: az arányosabb közteherviselés csak abban az esetben lenne jól értelmezhető, ha a magánvagyon kerülne megadóztatásra, és nem az a vállalati vagyon, amit a cégek 10-20-30 év alatt felépítettek, fejlesztettek, munkahelyeket teremtettek, adót fizettek.

Neubauer Katalin szerint a vagyonadó a jelenlegi formájában versenyhátrányt okoz a magyar cégeknek, ugyanis csak a magyar kereskedelmi vállalkozásokat vonná a törvény hatálya alá.

„Amennyiben az út egyik oldalán Magyarországon egy külföldi vállalatnak van egy kereskedelmi egysége, az nem képezné a vagyonadó alapját, ha az út túloldalán egy magyaré működik, az viszont igen”

– fogalmazott, kiemelve, hogy ez olyan piacátrendező hatású lenne, ami miatt munkahelyek szűnnének meg. 3,3 millió ember dolgozik ma Magyarországon kereskedelmi és egyéb vállalkozásoknál, és ha ezek a cégek bekerülnek egy ilyen tartalmú vagyonadó alá, akkor ezrével szűnnek majd meg a munkahelyek, és az embereknek nem lesz megélhetése, nem lesz létbiztonsága. „Ez a vagyonadó olyan károkat okozna a gazdaságnak és a társadalomnak, amelyet minden eszközzel próbálunk megakadályozni” – emelte ki.

A vagyonadóra vonatkozó törvényjavaslat társadalmi egyeztetése szerdáig tartott. Neubauer Katalin elmondta: minden információt és érvet eljuttattak a kormányzat felé. Úgy látják, a jelenlegi tervezetnek hihetetlenül rossz az üzenete a társadalom felé.

„Az, aki megtakarított, fejlesztett, előre ment, felvette a kesztyűt és versenyben próbált maradni, aki növelte a cégének az értékét, most azt láthatja, hogy a 10-20-30 éves munkájának az eredményét a megadóztatják, ezzel tönkretéve az egész fejlődést. Nem lehet az célja egy országnak, hogy mindent elköltsenek az emberek, a vállalkozások, és ne a fejlődésre, fejlesztésre gondoljanak. Ezért nem csak gazdaságilag, hanem társadalmilag is kockázatos és káros ez a tervezet” – foglalta össze a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.