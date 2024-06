Operatív törzset hozott létre a katasztrófavédelem Szabolcsban a viharkárok miatt

A hét végén ismét heves viharok vonultak át az országon. A keleti vármegyékben több helyen nagyobb méretű jég kísérte a viharokat, Tiszanagyfaluban például szombaton mandarin nagyságú jégdarabok hullottak az égből – közölte Facebook-oldalán az Időkép.

A jég mellett viharos széllökések és az ország számos részén jelentős mennyiségű csapadék társult a zivatarokhoz. A legtöbb eső északkeleten esett. Néhány óra alatt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hernádkércsen 70, míg a szabolcsi Anarcson 73 mm csapadék zúdult le.

A június havi országos átlag 72 mm, vagyis ezeken a településeken rövid idő alatt egyhavi eső esett.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az InfoRádióban elmondta: még vasárnap is folyamatosan érkeztek a bejelentések a katasztrófavédelemhez a szombati vihar, illetve az okozott károk miatt. A két hétvégi napon összesen 692 tűzoltói beavatkozásra volt szükség az ítéletidő következtében. Mukics Dániel hozzátette: szombaton 197, vasárnap pedig 495 riasztás történt.

A legtöbb tűzoltói beavatkozást Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében végezték a két nap alatt. Leginkább kidőlt fák, letört ágak miatt riasztották a hatóságokat.

Sok fa az utakra, a házakra, a sínekre vagy a kerítésekre dőlt, ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak.

A szóvivő kifejtette: az előrejelzések alapján az idei nyáron is szinte bárhol és bármikor előfordulhatnak intenzív felhőszakadással járó viharok, melyeket időnként akár villámlás vagy nagyon erős szél is kísérhet, ezért érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az időjárás-előrejelzéseket, illetve adott esetben megtenni a szükséges óvintézkedéseket.

Mukics Dániel azt tanácsolja, hogy felhőszakadás esetén például áramtalanítsuk a pincét, és vigyük fel onnan azokat a tárgyakat, eszközöket, amelyekben a víz kárt okozhat. A kerti bútorokat, szerszámokat pedig fedett helyiségekben tároljuk, nehogy felkapja azokat a szél.

Helyenként szerdán lehet ismét jégeső

A HungaroMet tájékoztatása szerint kedden az ország északkeleti kétharmadán nagyrészt derült idő várható, míg délnyugaton közepesen, illetve erősen felhős időszakok is lehetnek. Arrafelé hajnaltól már zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél veszít erejéből, de még több helyen – főként az Alföldön – lehetnek élénk széllökések. Napközben sok napsütésre számíthatunk fátyol-, illetve gomolyfelhőkkel. Estig néhol, inkább csak a déli országrészben, éjjel szórványosan valószínű zápor, zivatar. Többfelé megélénkül az északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet a délutáni órákban 27–33 Celsius-fok között alakul. Szerdán erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre is számíthatunk. Többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat.

Ebben az időszakban a katasztrófavédelem munkatársai természetesen állandó készenlétben vannak. Mukics Dániel elmondta: kétezer tűzoltó mintegy ötszáz járművel van szolgálatban a nap huszonnégy órájában, az év 365 napján. Eddig nem volt szükség a létszám megemelésére, azonban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei

Buj településen operatív törzset hozott létre az OKF, hogy koordinálni lehessen a viharkárok felszámolását.

Az Ibrányi járásban található községben keletkezett a legtöbb épületkár az elmúlt hétvégén: összesen 55 ház tetőszerkezete károsodott a jégeső miatt, és 49 épületnél kellett lefóliázni a tetőt.