Autósok, figyelem: órákon belül lejár egy fontos határidő

2022-es éves matricából több mint hárommillió fogyott, 2023-ra viszont kevesebb mint a felét, körülbelül 1,4 millió darabot vásárolták meg mind ez idáig a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ügyfelei – ismertette Marczin Bence. Arra is emlékeztetett, hogy a legkelendőbb, D1 díjkategóriában az árváltozás infláció alatti, tehát csak 5 százalékban emelkedtek az országos és éves megyei autópálya-matricák árai.

A NÚSZ kommunikációs igazgatója kiemelte: a díjköteles úthálózatot csak autópálya-matricával lehet használni, de ha valaki felhajt a díjköteles úthálózatra, még 60 perce van arra, hogy pótolja az e-matricáját, amit egy biztonságos helyen megállva megtehet. Megjegyezte, ha valaki nem egy viszonteladójuknál, hanem a nemzetiutdij.hu oldalon vásárolja meg, akkor nem kell kényelmi díjat sem fizetnie.

A január 31-i határidő azért is fontos, mert kedd éjfélig lehet igénybe venni, illetve megújítani a kedvezményeket is. A részleges díjkedvezmény legfőképpen a nagycsaládosokat érinti, miután számukra lehetőség kínálkozik, hogy a D2-es kategóriába tartozó járművükhöz D1-es autópálya-matricát vásároljanak és azzal használják a díjköteles úthálózatot. Hivatalos oldal Elindult a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató központi weboldalán az e-matrica-lekérdező: a nemzetiutdij.hu oldalon bárki megnézheti, hogy egy adott gépjármű a lekérdezés időpillanatában rendelkezik-e érvényes autópálya-matricával – függetlenül attól, hogy milyen helyen vagy oldalon is vásárolta a matricát.

