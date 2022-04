Új megoldást vet be a Magyar Közút, minden autóst érint

Úgynevezett „drop and pick” előjelző készletekkel bővült a Magyar Közút eszközparkja. Európában összesen kilenc ilyen készlet létezik, ebből öt a Magyar Közút tulajdonában van, melyek az M0-s autóúton és az M1-es autópályán segítik a biztonságosabb munkavégzést.



A világszinten is egyedinek számító új előjelző készletek egy hordozó-lerakó tehergépjárműből, két változtatható jelzésképű táblás modulból, egy terelőnyíl modulból és egy konzolos változtatható jelzésképű táblás előjelző utánfutóból állnak.

Ez kisebb humán erőforrást igényel, továbbá sokkal feltűnőbb és könnyebben, biztonságosabban aktualizálható az adott munkavégzéshez, forgalomkorlátozáshoz igazítva. A tábla benyúlik a sáv felé, anélkül, hogy magassági akadályt képezne, így például a magasan ülő kamionosok is hamarabb, már nagyobb távolságból észrevehetik a kihelyezett, munkaterület közeledtére figyelmeztető jelzéseket, illetve a kamionok sem takarják ki a belső sávban haladó személyautók elől a közutas előjelzéseket. Az utánfutó különböző jelzőfényekkel is rendelkezik, ezzel is növelve a vizuális látványt és így a forgalombiztonságot.



2000 óta 19 munkatársát veszítette el a cég a munkaterületeken figyelmetlen közlekedők miatt.

Nyitókép: Magyar Közút