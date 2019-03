Állampolgári türelmetlenség: ismeretlen zebrafestő Kecskeméten

A közelmúltban az erősen lekoptatott zebra elhalványodott és megfogyatkozott csíkjait a türelmetlen ismeretlen fehér festékkel jelölte ki, megközelítőleg az eredeti méretükben - írja a baon.hu. A gyalogos-átkelőhelyet közlekedési tábla jelzi, ami a Kiskőrösi úti átkelőnél is figyelmezteti az autósokat, és az a felfestés hiányában is annak minősül. Sokak számára azonban a zebra a gyalogátkelőhely igazi megtestesülése és nem kevés autós inkább a festésre és nem a táblára figyel. Minden bizonnyal ennek szellemében cselekedett a gerilla zebrafestő is.

A lap megkereste az önkormányzatot, hogy tudnak-e az egyre láthatatlanabb zebráról, és kiderült, valóban türelmetlen volt az ismeretlen festő, mert a helyreállított aszfalton a burkolati jelek visszafestése jelenleg zajlik.

Nyitókép: baon.hu