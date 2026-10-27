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Digitális illusztráció a Naprendszerről.
Nyitókép: Pexels

Magyar kutatók nagy dolgokra jöttek rá egy csillagkitörés után

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Magyar kutatók megfejtették, miért produkál szélsőségesen erős kitöréseket a KIC 2852961 jelű vörös óriáscsillag.

A Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet munkatársai új tanulmányukban három tényező kölcsönhatásával magyarázzák a jelenséget – írja a 24.hu a kutatók publikált tanulmánya alapján.

A KIC 2852961 több mint 2500 fényévre található a Földtől, és a legaktívabb csillag, amelyet a Kepler űrtávcső valaha megfigyelt. Az úgynevezett „szuperflerek” jóval felülmúlják a Nap legerősebb kitöréseit is. A szakértőket régóta foglalkoztatja, hogy mi táplálhatja ezeket a szuperflereket, és most úgy tűnik, választ találtak a kérdésükre.

„Azt szerettük volna kideríteni, mitől ennyire szélsőségesen aktív ez a csillag. ... Kiderült, hogy a válasz árnyaltabb annál, mint amit bármelyik magyarázat önmagában kínál” – idézi Kővári Zsolt csillagászt a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont közleménye a csillagaszat.hu oldalon.

A kutatóknak sikerült bizonyítaniuk, hogy

a KIC 2852961 nincs egyedül: egy halvány törpecsillaggal alkot kettőscsillag-rendszert.

A két égitest meglehetősen közel van egymáshoz, így kísérője jelentős árapályerőket fejt ki a vörös óriásra. Ennek eredményeként a vörös óriás keringése és forgása elkezdett szinkronizálódni, miközben keringési pályája egyre inkább kör alakúvá vált, forgása pedig felgyorsult. Ezzel olyan körülmények jöttek létre, amelyek kifejezetten kedveznek a mágneses energia felhalmozódásának.

A vörös óriáscsillagokat többnyire mágnesesen nyugodt objektumoknak tekintik, amelyek aktivitása a kor előrehaladtával fokozatosan lecsökken. A mostani kutatás eredményei azonban bizonyítják, hogy ha forgásuk gyors marad, akár környezetük legaktívabb csillagává is válhatnak. Az eredmények a Naprendszeren kívüli csillagok környezetében zajló űridőjárás megértése szempontjából is jelentősek.

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Kezdőlap    Tudomány    Magyar kutatók nagy dolgokra jöttek rá egy csillagkitörés után

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