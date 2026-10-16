Továbbra sem várható érdemi csapadék Magyarországon, a szárazság elhúzódásáért pedig egy Európa felett kiépülő, úgynevezett Omega-blokkolás a felelős a Portfolión olvasható összeállítás szerint.

Az időjárási modellek alapján a hónap hátralévő részében sem valószínű kiterjedt esőzés, csupán néhol fordulhat elő kisebb mennyiségű zápor. Nem tankönyvi, de jól kivehető Omega-blokkolási helyzet alakul ki ugyanis a napokban Európában – hívta fel a figyelmet elemzésében a The Weather on Maps a cikk szerint.

A jelenség elnevezése onnan ered, hogy a légköri áramlások mintázata a görög omega betűt formázza. A betű ívét egy nagy kiterjedésű anticiklon és a magassági gerinc alkotja, míg a szárait két, lényegében egy helyben veszteglő ciklon adja.

Ez a blokkolás megakadályozza a megszokott nyugati áramlást, és akár több napon vagy héten keresztül is konzerválhatja az időjárási helyzetet. Ennek következtében ahol a ciklonok örvénylenek – mint az Alpok nyugati felén vagy a Keleti-Kárpátokban –, ott tartósan felhős és csapadékos az idő. Nálunk egy anticiklon ragadt be.