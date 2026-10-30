A liverpooli lap közölte Szoboszlai Dominik visszatérésének dátumát

A Chelsea legyőzése után a Livelpoolra vasárnap újabb rangadó következik: az Arsenal látogat az Anfield Roadra.

Miután bejutottak a Carabao-kupa negyeddöntőjébe, a „Vörösök” figyelme ismét a Premier League felé fordul, ahol a címvédő jelenti majd a következő próbatételt. Andoni Iraola – aki a Chelsea ellen bizalmat szavazott a klub néhány fiatal tehetségének – az Arsenal ellen várhatóan ismét a rutinosabb játékosokra támaszkodik majd, azt reméli, hogy vasárnap már egy-két sérült játékosát is bevetheti.

A Liverpool Echo szerint Szoboszlai Dominik a hétvégén, az Arsenal ellen térhet vissza a pályára; a középpályás a Brentford elleni mérkőzésen kényszerült cserére, és azóta három találkozót is kihagyott. Bár a csapattársakkal még nem edz, Iraola megerősítette, hogy Szoboszlai már végzett egyéni munkát a pályán, ami arra utal, hogy hamarosan újra játékra kész lehet. Mivel a Brentford elleni visszatérése alig több mint harminc percen keresztül tartott, Iraolának óvatosnak kell lennie, de

úgy tűnik, Szoboszlai még a válogatott szünet előtt újra pályára léphet.

Szoboszlaihoz hasonlóan Victor Munoz visszatérése is közel lehet; Iraola utalt arra, hogy mindketten bevethetők lettek volna már a szerdai, Chelsea elleni mérkőzésen is. Bár végül egyikük sem került be a keretbe, a visszatérésük már nem várat sokat magára – a célkitűzés az, hogy vasárnap, az Arsenal ellen már újra játékban legyenek. Iraola pénteken, a sajtótájékoztatón várhatóan további részleteket is elárul majd, de remélhetőleg Munoz is visszatér még a válogatott szünet előtt.

Jeremie Frimpong visszatérésére még várni kell egy kicsit, mivel ő a Brentford elleni találkozón szenvedett újabb sérülést. Szoboszlaival és Muñozzal ellentétben a holland válogatott játékos várhatóan nem tér vissza a soron következő válogatott szünet előtt – bár Iraola hagyott némi mozgásteret, amikor úgy fogalmazott: a klub „megpróbálja” elérni, hogy a játékos a lehető leghamarabb újra bevethető állapotba kerüljön.

További három játékos hosszabb ideje sérült. Giovanni Leoni, Conor Bradley és Hugo Ekitiké várhatóan decemberben játszhat újra.