ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.78
usd:
326.81
bux:
145256.84
2026. október 30. péntek Alfonz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cody Gakpo, a Liverpool játékosa (b) csapattársával, Szoboszlai Dominikkal, miután megszerezte csapata elsõ, egyenlítõ gólját az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság szezonnyitó fordulójának Newcastle United-Liverpool mérkõzésén Newcastle-ban 2026. augusztus 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

A liverpooli lap közölte Szoboszlai Dominik visszatérésének dátumát

Infostart

A Liverpoolra újabb nagy mérkőzés vár: a Premier League-ben legközelebb az Arsenal ellen lépnek pályára, Andoni Iraola pedig reméli, hogy sérült játékosai közül néhányan időben felépülnek.

A Chelsea legyőzése után a Livelpoolra vasárnap újabb rangadó következik: az Arsenal látogat az Anfield Roadra.

Miután bejutottak a Carabao-kupa negyeddöntőjébe, a „Vörösök” figyelme ismét a Premier League felé fordul, ahol a címvédő jelenti majd a következő próbatételt. Andoni Iraola – aki a Chelsea ellen bizalmat szavazott a klub néhány fiatal tehetségének – az Arsenal ellen várhatóan ismét a rutinosabb játékosokra támaszkodik majd, azt reméli, hogy vasárnap már egy-két sérült játékosát is bevetheti.

A Liverpool Echo szerint Szoboszlai Dominik a hétvégén, az Arsenal ellen térhet vissza a pályára; a középpályás a Brentford elleni mérkőzésen kényszerült cserére, és azóta három találkozót is kihagyott. Bár a csapattársakkal még nem edz, Iraola megerősítette, hogy Szoboszlai már végzett egyéni munkát a pályán, ami arra utal, hogy hamarosan újra játékra kész lehet. Mivel a Brentford elleni visszatérése alig több mint harminc percen keresztül tartott, Iraolának óvatosnak kell lennie, de

úgy tűnik, Szoboszlai még a válogatott szünet előtt újra pályára léphet.

Szoboszlaihoz hasonlóan Victor Munoz visszatérése is közel lehet; Iraola utalt arra, hogy mindketten bevethetők lettek volna már a szerdai, Chelsea elleni mérkőzésen is. Bár végül egyikük sem került be a keretbe, a visszatérésük már nem várat sokat magára – a célkitűzés az, hogy vasárnap, az Arsenal ellen már újra játékban legyenek. Iraola pénteken, a sajtótájékoztatón várhatóan további részleteket is elárul majd, de remélhetőleg Munoz is visszatér még a válogatott szünet előtt.

Jeremie Frimpong visszatérésére még várni kell egy kicsit, mivel ő a Brentford elleni találkozón szenvedett újabb sérülést. Szoboszlaival és Muñozzal ellentétben a holland válogatott játékos várhatóan nem tér vissza a soron következő válogatott szünet előtt – bár Iraola hagyott némi mozgásteret, amikor úgy fogalmazott: a klub „megpróbálja” elérni, hogy a játékos a lehető leghamarabb újra bevethető állapotba kerüljön.

További három játékos hosszabb ideje sérült. Giovanni Leoni, Conor Bradley és Hugo Ekitiké várhatóan decemberben játszhat újra.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    A liverpooli lap közölte Szoboszlai Dominik visszatérésének dátumát

liverpool fc

szoboszlai dominik

andoni iraola

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Simonyi András: a Rubio-találkozó áttörés volt az új kormány külpolitikája szempontjából

Simonyi András: a Rubio-találkozó áttörés volt az új kormány külpolitikája szempontjából
Amerikai partnerével, Marco Rubio külügyminiszterrel tárgyalt Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője csütörtökön Washingtonban. Szorosabbra fűzi a két ország az együttműködést a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésében, illetve megerősítik a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó bűnüldözési együttműködést. A megbeszélések jelentőségéről és az új kormány amerikai kapcsolatainak várható alakulásáról az InfoRádióban Simonyi András volt nagykövet nyilatkozott Washingtonból.
 

Orbán Anita részletesen beszámolt Marco Rubióval való találkozójáról – videó

VIDEÓ
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.30. péntek, 18:00
Révész Renáta Liliána
pszichológus, gyásztanácsadó
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meddig tarthat ki a forint erősödése?

Meddig tarthat ki a forint erősödése?

Nagyot erősödött a forint a vezető devizákkal szemben, miután az elmúlt egy hétben gyengélkedett. A hazai fizetőeszközt részben a turbulens nemzetközi helyzet gyengítette, és ez az időszak egybeesett az új költségvetés bemutatásával is. Pénteken reggel az euró 365-366 forint között, a dollár pedig 327 forint körül mozog. Nemzetközi fronton az olajárak továbbra is magasak, a kötvényhozamok azonban az AI-szektor gyengélkedése miatt valamelyest visszajöttek. A nap folyamán európai GDP- és inflációs adatok, valamint amerikai konjunktúraadatok érkeznek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé

Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé

Drágább lesz a magyar pirospaprika karácsonyra? Milyen termést hozott az idei szezon, és megérezzük-e a pénztárcánkon is, hogy a paprikaföldeken egyre nehezebb boldogulni?

BBC
Business Sport Travel Science
Crypto firm Binance finds multiple 'points of breach' in $6.3bn hack thought to be largest ever

Crypto firm Binance finds multiple 'points of breach' in $6.3bn hack thought to be largest ever

Blockchain intelligence firm TRM Labs says elements of the attack resemble previous North Korea-linked incidents, including last year's Bybit hack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 30. 10:57
Didier Deschamps visszatérhet régi sikerei színhelyére
2026. október 30. 09:58
Kezdődik a sorsdöntő F1-hétvége, de topligás csúcsfoci is lesz – sport a tévében
×
×