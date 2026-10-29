ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.46
usd:
327.23
bux:
147188.22
2026. október 29. csütörtök Nárcisz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Pixabay

Botrányos a helyzet a Juventusnál

Infostart

„A Serie A-bajnoki cím? A Juventus célja mindig a győzelem” – mondta John Elkann augusztus 17-én. De ami a bajnoki címet illeti: október végére a Juventus szezonja gyakorlatilag véget is ért.

A Juventus számára még ott van az Olasz Kupa, az Európa-liga (amelyben a Ferencváros is ellenfél lesz Budapesten), valamint a cél, hogy a negyedik hely megszerzésével kvalifikálja magát a következő szezon Bajnokok Ligájába. Ezek a célkitűzések azonban – a Genoa elleni lehangoló vereség fényében – már-már irreálisnak tűnnek; az eredmény kísértetiesen emlékeztet a tíz nappal korábbi, Lazio elleni kudarcra. A Juventus 9 forduló után csupán a 8. helyen áll a tabellán, és már 11 pontra van lemaradva az éllovastól.

Elkannak igaza van: a győzelem a Juventus DNS-ében van, és ez kell, hogy maradjon a klub, az edző és a csapat célkitűzése is. Ám az olasz elemzők szerint a Juventus fényévekre van attól, amit egy győztes csapat képvisel.

A vezetőség még nem tart ott – hiszen tagjai csak néhány hónapja érkeztek, és még mindig keresik a helyes irányt. Az edző sem tart ott: úgy tűnik, sosem heverte ki a válogatottnál töltött időszak okozta sokkot, és ma már csak halvány árnyéka annak az edzőnek, aki a Napolinál még elkápráztatta a világot. És a játékosok sem tartanak ott. Maga Spalletti mondott el róluk mindent, amit el lehetett. Vajon hány jelenlegi Juventus-játékos férne be ma az Inter, a Roma vagy a Como (I) kezdőcsapatába?

Hogyan kapaszkodhatnak hát vissza? Mivel nem cserélhetik le az összes játékost, az első lépés az, hogy alaposan megvizsgálják Spalletti helyzetét. Az elmúlt hetekben több jel is arra utalt, hogy az edző már nem ura a keretnek – sem taktikailag, sem pedig a csapategység és a közös célok tekintetében. Fontos mérkőzések következnek, ahol már nincs helye a hibának: a toszkán szakember sorsa a Napoli, az AZ és a Fiorentina elleni találkozókon dőlhet el. Utána jön a bajnoki szünet – ez ideális alkalom lehet a változtatásra.

Az edzőn túlmenően ez a Juventus-csapat híján van mindannak a léleknek és arculatnak, amelyben a szurkolók magukra ismerhetnének. Szükség van egy olyan karakteres személyiségre, aki megtestesíti a Juventus identitását.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Botrányos a helyzet a Juventusnál

olasz labdarúgás

serie a

juventus fc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Roham a lejáró Otthon Start miatt – mutatjuk, mire kell most számítani

Roham a lejáró Otthon Start miatt – mutatjuk, mire kell most számítani
Megrohamozták az emberek az ingatlanközvetítőket, miután a kormány kedden bejelentette, hogy csupán október 31-ig lehet az Otthon Startra szerződni. Az újonnan érdeklődök esélyeiről, illetve az Otthon Start és a Wekerle Plusz programok közötti különbségekről is beszélt Balogh László, az Ingatlan.com szakértője az InfoRádióban.
 

Három lábon fog állni a Wekerle Plusz energetikai felújítási program

Mennyit kell keresni a lehető legnagyobb Wekerle Plusz igényléséhez? – a szakértő válaszol

VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: véget ért a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is

Tisza-kormány: véget ért a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is

Csütörtökön Prágában tartotta első közös ülését a magyar és a cseh kormány. Magyar Péter nyolc miniszterével együtt utazott a cseh fővárosba, ahol egyeztetett Andrej Babiš kormányával, tavaszra pedig újabb ülésre invitálta a cseh kabinetet. A cseh miniszterelnök a sajtótájékoztatón támogatásáról biztosította Magyarországot abban, hogy ne kelljen napi egymilliós migrációs bírságot fizetnie. Itthon a Győri Járásbíróság letartóztatott egy férfit és egy nőt a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében, az MNB pedig felügyeleti biztost rendelt a Matolcsy-botrányban érintett QUARTZ alapkezelő élére - miután a jelenlegi vezérigazgató börtönben ül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid: szupervonatok köthetik össze Magyarországot a környező fővárosokkal

Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid: szupervonatok köthetik össze Magyarországot a környező fővárosokkal

Újabb lendületet kaphatnak a Magyarországot Csehországgal és a régió többi országával összekötő vasúti fejlesztések.

BBC
Business Sport Travel Science
Families desperate for news as rescuers work to identify Spanish train crash victims

Families desperate for news as rescuers work to identify Spanish train crash victims

Sixty-nine people are known to have died when a high-speed train crashed into a stationary train on the same line.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 29. 10:08
Minden szerdai futballmeccset elhalasztottak Spanyolországban
2026. október 29. 09:45
Már tudják az orvosok, mi baja van a Bayern vezetőedzőjének
×
×