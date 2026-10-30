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Didier Deschamps francia szövetségi kapitány a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság nyolcaddöntőjének Franciaország - Belgium mérkőzése előtt a düsseldorfi Merkur Spiel Arénában 2024. július 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Didier Deschamps visszatérhet régi sikerei színhelyére

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ELŐZMÉNYEK

Didier Deschamps hamarosan visszatérhet az edzői munkához, alig néhány hónappal azután, hogy távozott a francia válogatott éléről.

A Kékek korábbi szövetségi kapitánya nyáron adta át a stafétabotot Zinédine Zidane-nak, lezárva ezzel a nemzeti csapatnál töltött 14 éves időszakát. Bár regnálása vége felé már érték kritikák, a Deschamps-éra összességében vitathatatlan diadalmenet volt: 2018-ban világbajnoki címet szerzett, 2021-ben megnyerte az UEFA Nemzetek Ligáját, emellett pedig egy-egy világbajnoki és Európa-bajnoki döntőbe is bejuttatta a csapatot.

Kapitányi korszaka alatt Európa legnagyobb klubjai folyamatosan érdeklődtek iránta, ő azonban mindvégig hű maradt a válogatotthoz. Most Olaszországból érkeztek hírek; az országban Deschamps továbbra is rendkívül népszerű.

A La Stampa értesülései szerint Deschamps azon jelöltek szűk körében szerepel, akik átvehetik a Juventus irányítását.

Az „Öreg Hölgy” mélyrepülésben van: kilenc forduló után csupán a nyolcadik helyen áll a Serie A-ban, szerda este pedig 2–0-s vereséget szenvedett a Genoától. Úgy tűnik, a következő napokban Luciano Spalletti fizetheti meg ennek az árát. Deschamps az egyik legfőbb esélyes a poszt betöltésére, de Stefano Pioli és Antonio Conte neve is felvetődött.

A La Repubblica megerősítette, hogy a klub vezetősége érdeklődik a francia szakember iránt; a lap hozzátette: Conte inkább várna a Manchester Unitedre, ahol hamarosan meneszthetik a jelenlegi stábot, élén Michael Carrickkel.

Torinóban jól ismerik Deschamps-ot: játékosként felejthetetlen nyomot hagyott a klubnál; 1996-ban Bajnokok Ligáját nyert a csapattal, emellett három bajnoki címet (Scudettót) és számos egyéb trófeát is begyűjtött.

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