Lionel Messi: hatalmas boldogsággal tölt el ez a díj

A zsűri indoklása szerint az argentin világbajnok és vb-ezüstérmes nem csupán „káprázatos tehetsége és kivételes sportpályafutása miatt érdemelte ki az Asztúria Hercegnője-díjat, hanem mert jelentős és folyamatos jótékonysági tevékenységet folytat annak érdekében, hogy a leghátrányosabb helyzetű gyermekek is megfelelő oktatásban és egészségügyi ellátásban részesüljenek.”

A sport kategóriában elnyert elismerés átadása előtti napon, csütörtökön az Inter Miami labdarúgója már megérkezett Oviedóba, és egy oktatási rendezvény keretein belül több mint hatezren köszöntötték egy sportcsarnokban. Az eseményre tizenhárom perc alatt keltek el a belépők.

„Hatalmas boldogsággal tölt el ez a díj, mert mindig a győzelem a célom, amikor pályára lépek” – mondta köszöntőjében Messi, aki 21 éven keresztül futballozott Spanyolországban, kizárólag a Barcelonában. Hozzátette, hogy a labdarúgás barátságok kialakulását és megkötését elősegítő sportág. A rendezvényen résztvevő ezerötszáz diákhoz is szólt.

„A legfontosabb, hogy élvezzétek a játékot” – emelte ki, de kifejezte sajnálatát néhány szülői hozzáállással kapcsolatban is, mert szerinte „akik nyomásgyakorlással próbálnak hatni a gyerekekre, valójában ártanak és nem segítenek”.

A fiatalokhoz intézett beszédében kitért álmai megvalósítására is.

"Amikor gyerekként elhagytam szülővárosomat, Rosariót, azért tettem, mert a Barcelona volt az álmom. Emellett pedig nagyon fiatal koromtól kezdve arra tanítottak, hogy tiszteljem a csapattársaimat és az ellenfeleimet is" - mondta.

Az eseményen részt vett Santi Cazorla, a Real Oviedo legendája is, aki az Arsenalban, a Villarrealban és a Málagában is játszott.

„Valahányszor a Barcelona ellen készültem, az utcán az emberek gyakran kérdezték tőlem, hogy Messi nem játszik majd, ugye? Én viszont gyakrabban szerettem volna ellene futballozni, mert amikor arról álmodozol, hogy labdarúgó leszel, éppen az a célod, hogy olyan játékosokkal mérhesd össze az erődet, mint Messi” – hangsúlyozta a 41 éves, korábbi 88-szoros spanyol válogatott Cazorla.

Október 23-án a Campoamor Színházban adják át a díjat, amelyet 1980-ban alapítottak, és 2014-ig Asztúria Hercegeként tartották nyilván az akkor még trónörökös Fülöp tiszteletére. Mivel 2014 óta a herceg már VI. Fülöp néven spanyol király és államfő is egyben, így elsőszülött lánya, Leonóra lett a hivatalos trónörökös, a cím pedig automatikusan Asztúria Hercegnőjére változott.