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Nicole Kidman ausztrál-amerikai színésznõ az amerikai televíziós Emmy-díjak 78. átadási ünnepségén a Los Angeles-i Peacock Színházban 2026. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/DAVID SWANSON

Nicole Kidman különleges elismerést kap

Infostart / MTI

Nicole Kidman ausztrál-amerikai színésznő és producer kapja a tiszteletbeli César-díjat a francia filmakadémia jövő évi díjátadó ünnepségén, amelyet február 25-én rendeznek Párizsban – jelentették be a szervezők.

Az elismeréssel egy olyan színésznő és producert kívánnak méltatni, aki soha nem hagyta, hogy sztárstátusza meghatározza művészi döntéseit – közölte a César-díjakat odaítélő akadémia és a Canal+ televíziós csatorna közleményben.

Az 59 éves Kidman az 1990-es évek óta Hollywood egyik meghatározó alakja, aki kompromisszumot nem ismerő szerepeivel vívta ki a szakma elismerését. A színésznőnek sikerült folyamatosan megújulnia, meghatározó szereplője maradt egy olyan iparágnak, amely gyakran könyörtelenül bánik a női színészekkel, különösen a negyvenes éveik után.

Pályafutása tinédzsereknek szóló filmekkel indult, köztük az 1983-as BMX Banditák (BMX Bandits) című alkotással. Később olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Gus Van Sant, akinek Majdnem híres (Almost Famous) című, 1995-ös filmjében játszott, valamint Stanley Kubrick, akinek 1999-es Tágra zárt szemek című alkotásában akkori férje, Tom Cruise oldalán szerepelt.

Szintén emlékezetes alakítást nyújtott Baz Luhrmann 2001-es Moulin Rouge! című musicaljében, míg Virginia Woolf írónő megformálásáért Az órák című filmben 2003-ban elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat, amely pályafutása eddigi egyetlen Oscar-elismerése.

Az utóbbi években a 2024-es Jókislány (Babygirl) című filmben szerepelt, idén pedig a Sandra Bullockkal közös, Átkozott boszorkák (Practical Magic) című film folytatásában láthatta a közönség.

Kidman a televíziós sorozatok világában is sikeres: elismerést aratott Jane Campion A tó tükre: A kínai lány (Top of the Lake: China Girl) című hatrészes sorozatában, valamint a Hatalmas kis hazugságok és a Hugh Granttel közös Tudhattad volna című szériában. Utóbbi két alkotásban producerként is közreműködött.

A tiszteletbeli César-díjat a párizsi Olympia koncertteremben adják át. A február 25-i gálát Léa Seydoux színésznő elnökli, a műsorvezető Vincent Dedienne színész és humorista lesz.

A César-díjak idei, 2026-os átadóján a kanadai-amerikai színész, Jim Carrey részesült tiszteletbeli elismerésben.

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Kezdőlap    Kultúra    Nicole Kidman különleges elismerést kap

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