Lemond a debreceni színház igazgatója

„A Csokonai Nemzeti Színházban megtartott bizalmi szavazáson 73 fő támogatta, 160 fő pedig nem támogatta igazgatói munkám folytatását. A szavazás eredményének megfelelően a holnapi napon egyeztetést kezdeményezek munkáltatómmal, munkaviszonyom közös megegyezéssel történő megszüntetése kapcsán” – ezt írta közleményében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, Vadász Dániel.

A színházban kedden rendkívüli társulati ülést tartottak. Ezt Vadász azért hívta össze, hogy bizalmi szavazást kérjen maga ellen, miután a színház dolgozói több fórumon is jelezték az elégedetlenségüket – olvasható a 24.hu cikkében.

Az országgyűlési képviselő Tompa Enikő november 8-i bejegyzésében azt írta, hogy őt már hetekkel korábban megkeresték a színház dolgozói, akik személyesen is beszámoltak neki a jelenlegi vezetés alatt szerzett tapasztalataikról. A képviselő posztja szerint felkereste az intézményt, és több közérdekű adatigénylést is benyújtott. A képviselő szerint a színházban tapasztalt problémák túlmutatnak a társulati bizalmi kérdéseken, ezért azt kérte az igazgatótól, hogy a szavazástól függetlenül is mérlegelje távozását.

Tompa Enikő szerint Vadász Dániel távozása és egy nyílt pályázat útján történő új igazgatóválasztás teremthetne lehetőséget az intézmény megújulására.

Azóta a színház fenntartója, a debreceni önkormányzat is belső vizsgálatot rendelt el, mert ők is úgy látják, hogy az intézmény finanszírozásával, külső produkciós együttműködéseivel és a munkavállalók terhelésével kapcsolatban kérdések merültek fel.

Vadász Dánielt 2025 októberében választotta meg igazgatónak Debrecen fideszes többségű közgyűlése.