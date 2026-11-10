A városháza közleményében azt írták, hogy az elmúlt időszakban a Csokonai Nemzeti Színház finanszírozásával, külső produkciós együttműködéseivel, egyes szerződéses kapcsolataival, valamint a színház munkavállalóinak terhelésével kapcsolatban olyan kérdések és közéleti felvetések jelentek meg, amelyek indokolttá teszik a tények rendszerszerű, dokumentumalapú ellenőrzését, ezért az önkormányzat belső vizsgálatot rendelt el, amelynek eredményéről tájékoztatják a nyilvánosságot.

Hozzátették: az önkormányzat minden intézménye, így a Csokonai Színház esetében is „elvárja a transzparens működést, az átlátható döntéshozatali folyamatok és a nyilvánosság biztosítása mellett, ugyanakkor messze menően tiszteletben kívánja tartani az intézményi autonómiát”.

Emlékeztetnek arra, hogy a színház jelenlegi igazgatóját, Vadász Dánielt (nyitóképünkön) 2025-ben a szakmai bizottság és Debrecen közgyűlése – pályázati eljárás keretében – egyhangú döntéssel választotta meg. A színház igazgatója pályázati célkitűzéseit a társulattal összhangban, a társulati kohézió és együttműködés alapelveinek figyelembe vételével kell, hogy megvalósítsa – jelezték, megjegyezve, hogy az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a színház gazdálkodását és működését, az intézmény finanszírozása stabil, gazdálkodása fenntartói kontroll mellett, kiszámítható keretek között zajlik.

„A társulattal, annak tagjaival fenntartott kapcsolatainkon keresztül önkormányzatunk érzékeli, hogy az intézményen belül vannak feszültségek. Megítélésünk szerint azonban ezek olyan kérdések, amelyeket elsősorban a társulatnak és a színház vezetésének egymás között kell rendeznie” – írták, hozzátéve: fenntartóként fontosnak tartják az intézmény autonómiájának tiszteletben tartását, ezért nem tartják indokoltnak, hogy „ezekbe a belső szakmai és szervezeti ügyekbe kívülről bárki – különösen politikai indíttatásból – beavatkozzon”.

Az önkormányzat ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a társulat és a vezetés a megfelelő döntéseket meghozva képes lesz rendezni a felmerült kérdéseket, és folytatni azt a szakmai munkát, amelynek eredményei az elmúlt időszakban a színház látogatottságának alakulásában is megmutatkoztak.

Az ügy előzménye, hogy a Debreceni Szikra Mozgalom

a színház igazgatójának és helyettesének a távozását követelte, mert szerintük „közpénzszázmilliók eltüntetésében vehetett részt a Csokonai Színház vezetése”, de szerintük „a városvezetés is felelős”.

A Debreceni Nap beszámolója szerint a Szikra által összegyűjtött információkat eljuttatták a kulturális minisztérium illetékeseinek, valamint Debrecen polgármesterének, jegyzőjének és kulturális ügyekért felelős alpolgármesterének.

Egyebek mellett kifogásolták a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert 200 millió forintos támogatás felhasználását, valamint a színház gazdálkodását is. A Szikra képviselői a 2026-os költségvetésben szereplő adatokra hivatkozva azt mondták, a kulturális túlórákra nulla forintos keretet terveztek, miközben az intézményben egy évadban 14 bemutatót tartanak, és számos egyéb feladatot is ellátnak.

Állításuk szerint „korábban előfordult, hogy a dolgozók akár két hónapos késéssel kapták meg a túlóradíjukat, a kifizetéseknél pedig pontatlanságok is történtek”. A bizonytalan munkakörülmények és a dolgozói visszajelzések miatt is indokolt lenne az intézmény működésének átfogó vizsgálata – jelezték.

Tompa Enikő tiszás debreceni országgyűlési képviselő, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára arra kéri Vadász Dánielt, fontolja meg, hogy „az abuzív színházi légkör és a közpénzek felhasználásának aggályai indokolttá tennék-e lemondását a bizalmi szavazástól függetlenül is”.

Távozásával és egy nyílt pályázat útján új igazgató választásával elindulhatna a Csokonai Színház a megújulás, a dolgozók pedig a meggyógyulás felé – írta Facebook-bejegyzésében az államtitkár.

Tompa Enikő jelezte: levélben kereste meg a színház több dolgozója, akikkel személyesen is felvette a kapcsolatot. „Mindannyian egymástól függetlenül is elkeseredve beszéltek azokról a tapasztalatokról, amelyeket a színház jelenlegi vezetése alatt átéltek” – írta.