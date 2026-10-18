Öt új dallal toldja meg legutóbbi lemezét a Rolling Stones

Öt eddig kiadatlan dallal egészíti ki idén megjelent albumát a Rolling Stones. A Foreign Tongues, Loose Lips című deluxe kiadás november 27-én jelenik meg többféle változatban a Polydor/Universal Music gondozásában.

A legendás, 1962 óta létező brit zenekar huszonötödik stúdiólemeze, a Foreign Tongues július 10-én került piacra. A bővített kiadás öt számát a hosszú éveken át, 2019-től 2026-ig tartó lemezfelvétel idején rögzítették, de azok végül lemaradtak az idei megjelenésről – írta a loudersound.com.

Az öt új dal számos érdekességgel bír. A digitális platformokon péntektől már meghallgatható Who You Callin' Crazy című felvételen Courtney Pine brit dzsessz szaxofonos is játszik. A Bad Luck Hideaway-t a frontember Mick Jagger és a gitáros Keith Richards együtt énekli, és hallható rajta a zenekar 2021-ben elhunyt dobosa, Charlie Watts játéka is. Ez a szám azért nem teljesen ismeretlen a rajongóknak, mivel a Foreign Tongues iTunes megjelenésének exkluzív bónusz számaként már elérhető volt. A további három bónusz a Where There's A Will, a Human Tide és a She Still Comes Around.

Az Andrew Watt (Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Pearl Jam) produceri közreműködésével készült Foreign Tongues eredeti, júliusi kiadásán tizennégy dal szerepel. Az anyagon számos világsztár játéka hallható, köztük van Paul McCartney, Benmont Tench (Tom Petty and the Heartbreakers), Darryl Jones (Miles Davis, Sting), Steve Winwood (Spencer Davis Group, Blind Faith), Robert Smith (Cure), Bruno Mars és Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

A Foreign Tongues, Loose Lips című deluxe kiadás LP-n, 2 CD-n és digitális formátumokban egyaránt elérhető lesz.