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Nyitókép: hxdbzxy/Getty Images

Egy művészettörténeti rejtély is jutott Virág Judit aukciójára

Infostart / InfoRádió

Berény Róbert, Rippl Rónai, Aba-Novák Vilmos és Vaszary János képei is kalapács alá kerülnek a Virág Judit Galéria hétvégi aukcióján vasárnap a Budapest Kongresszusi Központban. A részletekről Virág Juditot, a Virág Judit Galéria és Aukciósház alapító tulajdonosát kérdezte az InfoRádió.

Az aukciós házak azokat a műveket bocsátják árverésre, amelyeket tulajdonosaik értékesítésre kínálnak fel. A mostani árverésre különösen értékes anyag gyűlt össze – mondta Virág Judit, aki

az aukció egyik kiemelkedő darabjaként Berény Róbert Csendélet karácsonyfával című festményét emelte ki.

A kép kalandos utat járt be: Magyarországról Hollandiába került, valószínűleg még a két világháború között, most pedig egy holland tulajdonos bocsátotta árverésre. Amikor a festmény megérkezett a galériába, a szakemberek sokáig nem tudták megfejteni, milyen fátyolos fényjelenség látható a karácsonyfa körül. Végül rájöttek, hogy a fa celofánba van csomagolva – árulta el Virág Judit.

Barki Gergely, Berény Róbert munkásságának neves kutatója és monográfusa utánajárt a részleteknek, és kiderült, hogy a celofán éppen abban az időszakban jelent meg, amikor a festmény készülhetett. Az új anyagot a karácsonyfák csomagolására is használták, hogy megakadályozzák a tűlevelek lehullását. Így Virág Judit szerint a festmény különösen jól példázza, miként tükröződhet egy adott korszak a műalkotásokban. A Csendélet karácsonyfával nagyméretű, monumentális és rendkívül színes alkotás.

Berény Róbertnek voltak már elveszettnek hitt képei, amik ugyancsak a Virág Judit Galéria aukcióin kerültek kalapács alá. Bő tíz éve például az Alvó nő fekete vázával című festmény, amit Barki Gergely művészettörténész a Stuart Little, kisegér című amerikai film hátterében (díszletként) szúrta ki, miközben a kislányai nézték karácsonykor ezt a mesét.

Az aukciós katalógusban egy másik, külföldről hazakerült festmény is szerepel: Schönberger Armand Akt tájban című alkotása Párizsból érkezett Budapestre. Virág Judit elmondta, hogy a festmény különösen szép, art deco stílusú női aktot ábrázol. Hozzátette, hogy örömteli, amikor külföldre került magyar műalkotások térnek haza, hiszen egyre nehezebb igazán jó képekhez hozzájutni.

A hazai gyűjtők ugyanakkor szintén számos értékes művet ajánlottak fel az aukcióra. Ezek közé tartozik Aba-Novák Vilmos Szolnoki piac című, az 1930-as évekből származó festménye, amelyre a művészre jellemző élénk színhasználat és a piros, kék, valamint sárga színek ragyogó összhatása jellemző. Az árverés kínálatában egy nagyméretű Mednyánszky László-festmény, valamint Kádár Béla és Scheiber Hugó remekművei is megtalálhatók. A Zsolnay-kerámiák között szintén igazi gyűjtői ritkaságokra bukkanhatnak az érdeklődők – sorolta a galéria és aukciósház alapító tulajdonosa.

A gyűjtők körében Rippl-Rónai József és Vaszary János művei mindig különösen keresettek, de Mednyánszky László, Munkácsy Mihály és Egry József alkotásai is a leginkább várt tételek közé tartoznak

– mondta Virág Judit. Az aukción egyebek mellett egy Egry József által festett, Badacsonyt ábrázoló látkép is szerepel, míg Vaszary János ezúttal egy 1925-ben készült párizsi utcaképpel képviselteti magát. A festményen a szignó mellett az évszám is látható. Rippl-Rónaitól pedig a művész jó barátjának, a Kaposvár közelében élő Somssich grófnak a portréját árverezik el.

A portré Rippl-Rónai úgynevezett kukoricás korszakának egyik kiemelkedő alkotása. Az elnevezés a festő 1910-es évekbeli, érett korszakára utal, amikor a kompozíciókat élénk, keveretlen színekből felépülő, apró foltokkal alakította ki.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.

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