Kiderült, kik lopták el a Renoir-festményeket

Renoir Madame Colonna Romano portréja és a Nő a kútnál című festményét pontosan egy hónappal az ellopásuk után, október 8-án találták meg a dél-franciaországi Clermont-l'Hérault egyik házában, egy tömör betonblokkokból és gipszkartonból kialakított álfal mögé rejtve - közölte Nicolas Bessone, Marseille ügyésze a párizsi sajtótájékoztatón.

A festmények viszonylag jó állapotban vannak, bár a Madame Colonna Romano portréja című alkotáson a ruhánál szakadás keletkezett - ismertette az ügyész.Eric Antonetti, a megyei igazságügyi rendőrség igazgatója szerint a nyomozás jelenlegi állása alapján valószínűsíthető, hogy a lopás mögött nem állt megrendelő. A hatóságok úgy vélik, hogy a két férfi saját kezdeményezésére követte el a betörést, és további műkincslopásokat is tervezett.

A Nizza és Antibes között, a Francia Riviérán fekvő Cagnes-sur-Mer-ben elkövetett betörés ismét a francia múzeumok biztonságára irányította a figyelmet, különösen a párizsi Louvre védelmére. A múzeumban 2025. október 19-én ismeretlen tettesek ellopták a francia koronaékszereket. A mintegy 88 millió euróra becsült kincsek azóta sem kerültek elő - emlékeztetett a francia hírügynökség.