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Rendõrtiszt a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumának bejáratánál 2026. szeptember 8-án, miután a reggel folyamán ellopták Auguste Renoir több festményét az intézménybõl. A két rabló eredetileg négy mûalkotást vitt magával a Renoir Múzeumból, de kettõt az üldözés során hátrahagytak a múzeum kertjében.
Nyitókép: MTI/EPA/Sebastien Nogier

Kiderült, kik lopták el a Renoir-festményeket

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A két férfi, aki szeptemberben két Renoir-festményt tulajdonított el a délkelet-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumból, alkalmi jelleggel követte el a betörést, és újabb műkincslopást tervezett - közölte a francia rendőrség.

Renoir Madame Colonna Romano portréja és a Nő a kútnál című festményét pontosan egy hónappal az ellopásuk után, október 8-án találták meg a dél-franciaországi Clermont-l'Hérault egyik házában, egy tömör betonblokkokból és gipszkartonból kialakított álfal mögé rejtve - közölte Nicolas Bessone, Marseille ügyésze a párizsi sajtótájékoztatón.

A festmények viszonylag jó állapotban vannak, bár a Madame Colonna Romano portréja című alkotáson a ruhánál szakadás keletkezett - ismertette az ügyész.Eric Antonetti, a megyei igazságügyi rendőrség igazgatója szerint a nyomozás jelenlegi állása alapján valószínűsíthető, hogy a lopás mögött nem állt megrendelő. A hatóságok úgy vélik, hogy a két férfi saját kezdeményezésére követte el a betörést, és további műkincslopásokat is tervezett.

A Nizza és Antibes között, a Francia Riviérán fekvő Cagnes-sur-Mer-ben elkövetett betörés ismét a francia múzeumok biztonságára irányította a figyelmet, különösen a párizsi Louvre védelmére. A múzeumban 2025. október 19-én ismeretlen tettesek ellopták a francia koronaékszereket. A mintegy 88 millió euróra becsült kincsek azóta sem kerültek elő - emlékeztetett a francia hírügynökség.

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Kezdőlap    Kultúra    Kiderült, kik lopták el a Renoir-festményeket

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